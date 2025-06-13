Коварный враг: незаметные признаки рака, о которых предупреждают медики

Рак поджелудочной железы известен как один из самых опасных и коварных видов онкологии. Он часто развивается без очевидных симптомов, что затрудняет раннее выявление.

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Именно поэтому врачи призывают внимательно относиться даже к незначительным изменениям в самочувствии. Хирург-онколог Ахмед Эззат назвал express.co три малозаметных признака, которые могут свидетельствовать об этой опасной болезни.

В своем видео, которое быстро приобрело популярность на платформе TikTok, врач пытается донести важность раннего выявления этого недуга. Ведь, по информации организации Pancreatic Cancer UK, именно рак поджелудочной имеет самые низкие показатели выживаемости среди распространенных видов онкологии – менее 7% пациентов живут пять лет после постановки диагноза.

"Менее 10% людей с этим диагнозом доживают до десятилетней отметки. Мы должны действовать", – подчеркнул доктор Эззат.

Одним из симптомов, который часто упускают из виду, врач назвал снижение уровня сахара в крови. Это может проявляться неожиданными приступами сильного голода. Кроме того, у некоторых людей может появиться сахарный диабет второго типа, или же те, кто уже имеет диабет, могут заметить ухудшение контроля над уровнем глюкозы.

"Поджелудочная железа отвечает за выработку инсулина – гормона, который регулирует уровень сахара в крови. Если вы заметили подобные изменения, не откладывайте визит к врачу", – пояснил Эззат.

Инсулин играет ключевую роль в преобразовании сахара из пищи в энергию, а злокачественное поражение поджелудочной может существенно снижать его выработку, что и приводит к нестабильному уровню глюкозы.

Еще один весомый симптом – постоянная или непонятная боль в животе или спине. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, такая боль может становиться интенсивнее, когда вы лежите или едите, и несколько уменьшаться, если наклониться вперед.

"Если вы испытываете дискомфорт в животе или спине, это может быть связано с раком поджелудочной железы. Обязательно обратитесь к своему врачу", – посоветовал специалист.

Последний из упомянутых Эззатом тревожных сигналов – желтуха. Чаще всего ее первые проявления можно увидеть на белках глаз, которые приобретают желтоватый оттенок. Это состояние возникает из-за накопления в организме билирубина – желтого пигмента, что может свидетельствовать как о заболевании печени, так и об онкологическом процессе.

Настоятельная необходимость в раннем выявлении заболевания объясняется тем, что 80% случаев диагностируют уже на третьей или четвертой стадии, когда шанс на выживание значительно ниже. Для сравнения: если рак обнаружить на ранней стадии, шансы прожить год после диагноза возрастают в шесть раз по сравнению с теми, кому диагноз поставлен на четвертой стадии.

К другим незаметным симптомам, по информации Pancreatic Cancer UK, относятся расстройства пищеварения, чувство вздутия, беспричинное похудение, отсутствие аппетита, тошнота или рвота, тромбы в венах и постоянная усталость.

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