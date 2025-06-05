Тихий сигнал в темноте: симптом рака, который появляется только ночью

Рак остается одной из самых распространенных и опасных болезней в мире, и каждый год поражает миллионы людей. Выявить его на ранней стадии – ключ к успешному лечению.

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Некоторые симптомы могут быть едва заметными или проявляться только в определенное время суток. Один из таких тревожных сигналов – обильное ночное потоотделение, которое не стоит игнорировать, пишет express.co.

Чаще всего фиксируют четыре типа рака среди людей: рак груди, легких, предстательной железы и кишечника. В то же время онкология грозит не только курильщикам или любителям красного мяса – хотя эти факторы действительно повышают риск. Рак может возникнуть даже у физически здоровых людей и развиваться неожиданным образом.

Среди потенциальных симптомов есть один малозаметный, который появляется исключительно ночью – чрезмерное ночное потоотделение.

Почему некоторые виды онкологических заболеваний провоцируют такую реакцию организма - доподлинно неизвестно. Вероятно, это связано с тем, что тело пытается бороться с опухолью. Также возможно, что потливость вызвана изменениями в гормональном фоне или повышением температуры тела – когда организм реагирует лихорадкой, он пытается охладиться через интенсивное выделение пота.

Конечно, ночное потоотделение может иметь и менее тревожные причины: физическая активность перед сном, употребление горячих напитков, чрезмерное потребление алкоголя или слишком высокая температура в спальне.

Однако, если такая потливость возникает внезапно и без видимых причин – это может быть одним из 23 основных сигналов, которые, согласно Cancer Research UK, свидетельствуют о вероятности развития рака.

Основные симптомы, на которые следует обратить внимание:

По информации Cancer Research UK, ниже приведен перечень самых распространенных симптомов, которые могут указывать на онкологию:

Сильная ночная потливость

Хроническая усталость

Необъяснимые кровотечения или синяки

Беспричинная боль или сыпь

Резкое похудение без диет и физических нагрузок

Появление новых уплотнений в любой части тела

Новообразованные родинки или изменения в существующих

Незаживающие раны или изменения кожи

Изменение голоса, хриплость или длительный кашель

Кашель с кровью

Затрудненное глотание

Одышка

Постоянная изжога или расстройство пищеварения

Изменения размера или чувствительности груди

Длительное вздутие живота

Потеря аппетита

Изменения в работе кишечника: запоры, диарея, частые позывы

Кровь в испражнениях

Необычное вагинальное кровотечение – после полового акта, между менструациями или после менопаузы

Кровь в моче

Трудности с мочеиспусканием

В Национальной службе здравоохранения Великобритании отмечают: "Важно быть внимательным к любым изменениям или новым симптомам. Хотя это не обязательно указывает на рак, стоит обратиться к врачу, чтобы пройти обследование. Ранняя диагностика дает лучшие шансы на успешное лечение".

В случае подозрения на онкологию семейный врач обычно направляет пациента к узкопрофильному специалисту в течение двух недель.

Представители Cancer Research UK добавляют: "Существует более 200 разновидностей рака, каждый из которых имеет свои симптомы. Иногда они поражают конкретные органы или участки тела, например, кожу или живот. Однако некоторые проявления носят общий характер – это может быть боль неизвестного происхождения, истощение или внезапная потеря веса. Нужно знать, что для вас является нормальным, и реагировать на любые необычные изменения. Если симптомы не проходят, обращение к врачу может помочь вовремя выявить рак и повысить шансы на эффективное лечение".

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