Коварный знак, который может указывать на сердечный приступ в будущем: исследование

Забота о сердце является неотъемлемой частью всеобщего благополучия. Важно вести образ жизни, наполненный фитнесом и правильным, здоровым питанием. Также важно поддерживать гармонию со своим телом.

Конечно, существуют определенные генетические риски, которые могут предупредить вас о потенциальных хронических проблемах со здоровьем, но есть несколько признаков, о которых следует помнить. Этот плохой показатель связан с высоким кровяным давлением, отмечает издание eatthis.com.

Высокое кровяное давление

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2019 году более 500 000 человек в стране умерли в результате высокого кровяного давления (также известного как гипертония). Вы должны знать о признаках гипертонии, поскольку она может привести к инсульту или сердечным заболеваниям, которые являются основными причинами смерти.

Люди с высоким уровнем кровяного давления имели больше шансов получить серьезный сердечно-сосудистый приступ в будущем

Это нормально, что ваше кровяное давление повышается и снижается в течение дня и нормальный показатель кровяного давления не должен превышать 120/80 мм рт.ст. Если ваши показатели выше этих цифр, ваше кровяное давление считается выше нормы, и у вас есть так называемая гипертония.

Исследователи из Университета Падуи проанализировали исследование 1207 человек в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих нелеченую гипертонию 1 стадии. Все участники считались имеющими низкий риск сердечно-сосудистых проблем и не принимали лекарства от гипертонии.

В течение 17 лет после начального исследования было обнаружено, что люди пережили всего 105 серьезных сердечно-сосудистых эпизодов. События включали боль в груди, инсульты и сердечные приступы. Участники, которые имели наивысший уровень АД, имели вдвое больше шансов на серьезные сердечно-сосудистые приступы, чем их сверстники, даже если они не были первоначально отнесены к группе высокого риска.

Исследователи обнаружили, что когда некоторые люди встают, уровень АД повышается.

Исследование показало, что это необычное повышение АД во время стояния вызывает беспокойство и вызывает тревогу. Повышение АД при вставании может указывать на медицинский риск в будущем, включая инсульт, сердечный приступ и боль в груди.

"Выводы свидетельствуют о том, что АД следует измерять во время стояния, чтобы приспособить лечение пациентов с высоким кровяным давлением", – говорит Паоло Палатини, доктор медицинских наук, ведущего автора исследования и профессор внутренней медицины Университета Падуи в Италии.

Палатин объясняет, что медицинские работники обычно не измеряют артериальное давление пациента в вертикальном положении, но результаты исследования показывают, что стоять может быть хорошей идеей.

Это одни из самых лучших способов избежать высокого кровяного давления

Ведите здоровый образ жизни, включив физическую активность в распорядок дня. Кроме того, сделайте здоровый выбор, когда дело касается еды. Добавьте много овощей, фруктов, клетчатки, белков и продуктов, переполненных калием, и сократите потребление насыщенных жиров и соли. Самое важное – всегда быть в курсе любых признаков своего тела. И в любом случае встаньте, когда вам проверяют давление.

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