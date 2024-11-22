Красивая талия: как хулахуп поможет вам получить идеальный пресс

Существует множество тренировочных методов для укрепления мышц, сжигания калорий и повышения уровня энергии, приносящих много пользы для здоровья. Это могут быть ваши любимые занятия – бег, йога или плавание.

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Однако, если вы хотите попробовать что-нибудь новое, возьмите в руки хулахуп! Если вы до сих пор не знали, существует несколько очень эффективных упражнений с использованием хулахупа, которые помогут уменьшить объемы в зоне живота. Больше об этом пишет eatthis.com.

Хулахуп часто ассоциируется с детскими играми, и многие из нас не пользовались им с детства. Однако он может стать отличным инструментом для тренировок. Он не только доставляет удовольствие, но и чрезвычайно полезен. Согласно Американскому совету по физическим упражнениям, тренировки с хулахупом помогают сжигать около 7 калорий в минуту. Это также способствует укреплению мышц пресса, улучшению осанки и кровообращения.

Ниже приведены четыре лучших упражнения, которые помогут вам достичь тонкой талии и сильного пресса, по рекомендациям экспертов.

Утяжеленный хулахуп

Исаак Робертсон, диетолог и персональный тренер, отмечает: "Хулахуп – это замечательное аэробное упражнение, активно привлекающее мышцы пресса во время всей тренировки". Он рекомендует новичкам начинать с увесистого хулахупа, поскольку с ним легче работать, и он эффективнее обычного. "Использование утяжеленного хулахупа поможет сжигать больше калорий, ведь крутить его сложнее", – говорит Робертсон. Если ваша цель – уменьшение жира в зоне талии, добавьте хулахуп к своему ежедневному графику тренировок, и вы заметите положительные изменения!

Скручивание с хулахупом стоя

Даррил Хиггинс, основатель Athlete Desk, советует включать скручивание с хулахупом в стоящем положении в свои тренировки. Он отмечает: "Это один из самых простых способов тренироваться с хулахупом, поскольку пресс получает отличную нагрузку".

Чтобы выполнить это упражнение, возьмите хулахуп в руки. Поставьте ноги на ширине плеч, крепко удерживая их неподвижными. Поверните верхнюю часть тела вправо и задержитесь на 5-10 секунд, затем повторите движение в левую сторону. С течением времени увеличивайте количество повторений и подходов, чтобы повысить эффективность тренировки.

Скручивание с хулахупом

Жюльен Раби, сертифицированный фитнес-тренер, отмечает, что скручивание является отличным упражнением для пресса, а выполнение их с хулахупом лишь усиливает результат. Упражнения этого типа помогают активно сжигать калории и укреплять мышцы живота и косые мышцы. Для увеличения интенсивности можно добавить отягощение.

Чтобы выполнить это упражнение, сядьте на пол, возьмите хулахуп двумя руками перед собой и наклонитесь назад, приподнимая ноги. Держите поднятые ноги и вращайте туловище вправо на 5-10 секунд, затем влево. Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов по мере усовершенствования вашей физической формы.

Хулахуп в V-позиции

Еще одним замечательным упражнением для пресса является хулахуп в V-позиции, которую также рекомендует Хиггинс. Эта техника помогает не только укрепить мышцы живота, но и быстрее избавиться от лишнего жира.

Для выполнения упражнения сядьте на пол, держа хулахуп перед собой. Наклонитесь назад и приподнимите ноги, после чего медленно опустите их, не касаясь пола. Затем снова поднимите ноги, удерживая тело в V-образном положении. Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов для достижения лучших результатов.

Эти упражнения станут отличным дополнением к вашей фитнес-программе, помогут укрепить пресс и достичь более стройной фигуры. Включите их в свое расписание и уже в скором времени увидите положительные изменения!

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