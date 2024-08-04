Красное мясо: как этот продукт влияет на организм

Многочисленные исследования показывают, что чрезмерное потребление красного мяса оказывает негативное влияние на здоровье. Поэтому важно найти сбалансированное потребление.

Американский институт исследования рака советует ограничить потребление вареного красного мяса до 500 г в неделю, чтобы снизить риск рака. Врачи рекомендуют не больше двух порций в неделю, поскольку красное мясо содержит много холестерина. Об этом сообщает издание eatthis.com.

Негативное влияние красного мяса на здоровье

Исследование Гарвардской школы общественного здоровья, опубликованное в Archives of Internal Medicine показало, что каждая дополнительная ежедневная порция необработанного красного мяса увеличивает риск преждевременной смерти на 13%. Переработанное мясо, например сосиски, колбасы и бекон, увеличивает риск на 20%.

Авторы исследования считают, что насыщенные жиры, холестерин и железо, содержащиеся в красном мясе, увеличивают риск сердечных заболеваний и инсульта. Чрезмерное количество железа может повредить печень, сердце и вызвать диабет и артрит.

Как приготовление влияет на вредность?

При приготовлении красного мяса при высоких температурах образуются потенциально канцерогенные соединения – нитрозамины. Исследование Американской кардиологической ассоциации показало, что люди, которые готовят мясо, курицу или рыбу на гриле или жарят более 15 раз в месяц, имеют на 17% более высокий риск развития высокого кровяного давления.

Оптимальное потребление красного мяса

Консультация с врачом поможет найти оптимальное решение для вашей диеты и образа жизни. В целом эксперты рекомендуют ограничить потребление красного мяса двумя порциями до 100 г в неделю.

При выборе мяса отдавайте предпочтение говядине, выращенной на траве. Она содержит меньше больных жиров и больше полезных для сердца омега-3 жирных кислот.

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