От молока к алкоголю: 10 продуктов, которые ухудшают вашу кожу

Вы тщательно ухаживаете за кожей: моете ее по крайней мере дважды в день, снимаете макияж перед сном и увлажняете. Так почему вдруг появляются прыщи? Причина может быть в вашей диете.

Даже если вы соблюдаете здоровое питание, определенные продукты могут вызвать сыпь и воспаление кожи. Кожа – самый большой орган вашего тела, и все, что вы едите, влияет на нее как изнутри, так и снаружи. Издание eatthis.com опубликовало продукты, часто вызывающие и усиливающие сыпь. Попытайтесь исключить их на две недели, чтобы увидеть, улучшится ли ваша кожа. Если изменений не произойдет, обратитесь к дерматологу.

Обезжиренное молоко

Обезжиренное и низкокалорийное молоко могут являться частью здоровой диеты, но не все хорошо переносят молочные продукты. Около 65% взрослых имеют непереносимость лактозы. Это не только отрицательно влияет на желудочно-кишечную систему, но и на кожу. Исследования выявили связь между употреблением обезжиренного молока и акне. Молоко насыщено гормонами роста, которые могут влиять на гормоны в вашем теле, увеличивая выработку жира и вызывая сыпь. Перейдите на миндальное или рисовое молоко на пару недель, чтобы проверить, очистится ли ваша кожа.

Сода

Воспаление в вашем теле может привести к увеличению веса и хроническим заболеваниям, а также к воспалению кожи. Содержащийся в соде сахар является одним из самых воспалительных продуктов. Чрезмерное потребление сахара приводит к скачкам уровня сахара в крови и воспалительным реакциям, ухудшающим состояние кожи. Откажитесь от соды в пользу несладкой газировки или воды с лимоном.

Пицца

Хоть пицца и вкусна, но она может вызвать прыщи. Сыр содержит молочные продукты, которые вредят коже, а насыщенные жиры в пике способствуют воспалению. Здоровый кишечник помогает контролировать воспаление, которое часто является причиной проблем с кожей, таких как акне, экзема и псориаз.

Белок

Хотя яичный желток богат витаминами, необходимыми для чистоты кожи, многие выбирают только белки. Но именно желток содержит биотин, помогающий защищать кожу от прыщей и сухости. Поэтому следует есть целое яйцо для лучшего состояния кожи.

Майонез

Соя, содержащаяся в майонезе, может влиять на гормоны, вызывая гормональные высыпания. Следует внимательно читать этикетки и избегать продуктов, содержащих сою.

Белый Хлеб

Продукты с высоким гликемическим индексом, например белый хлеб, повышают уровень сахара в крови и инсулина, что может ухудшить состояние кожи. Замените белый хлеб цельнозерновым для улучшения состояния кожи.

Фастфуд

Фастфуд способствует воспалению и не содержит полезных питательных веществ, таких как жирные кислоты омега-3, которые помогают бороться с прыщами. Выбирайте жирную рыбу, богатую омега-3, чтобы уменьшить воспаление и улучшить состояние кожи.

Слишком много мяса

Растительная диета, богатая антиоксидантами, клетчаткой и минералами, помогает поддерживать здоровье кожи, предотвращая прыщи, розацеа и экзему.

Алкоголь

Алкоголь является воспалительным продуктом, который может усугубить состояние кожи. Кроме того, он снижает уровень цинка в организме, что может привести к прыщам. Употребляйте продукты, богатые цинком, такие как устрицы, чтобы поддерживать здоровье кожи.

Энергетические напитки

Энергетические напитки содержат много сахара и витаминов группы В, которые могут вызвать прыщи. Если вы заметили сыпь после употребления энергетических напитков, попробуйте отказаться от них на месяц, чтобы проверить, улучшится ли состояние кожи.

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