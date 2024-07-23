Результаты впечатляют: люди используют сок алоэ вера для борьбы с прыщами

Иногда старые, хорошо известные продукты снова становятся популярными. Пока таким трендом стал сок алоэ вера, вызвавший бурные обсуждения в TikTok. Хештег #aloeverajuice уже собрал более 14,5 миллиона просмотров.

Многие пользователи TikTok делятся невероятными преимуществами этого сока: от очищения кожи до стимулирования роста здоровых волос и улучшения пищеварения. Вы даже можете найти рецепты домашних сывороток для лица, увлажняющие процедуры, маски и другие средства, пишет eatthis.com.

Эти растения могут произрастать на улице в теплом климате или в помещении. Они не только украшают интерьер, но помогают очищать воздух в доме.

Алое вера насыщено витаминами

Вы, возможно, знаете, что алоэ вера – это очень полезное растение. Ее использовали еще в Древнем Египте благодаря многочисленным лечебным свойствам. Гель алоэ вера часто применяют для успокоения ожогов, солнечных ожогов и экзем. Сок алоэ вера потребляют из-за его питательной ценности, ведь он содержит витамины A, C, E, B1, B2, B3, B6 и B12. Витамины A, C и E являются антиоксидантами, которые помогают предотвращать болезни сердца, рак и другие болезни.

Преимущества для здоровья

Алоэ вера может улучшить вашу иммунную систему, регулировать уровень сахара в крови, помогать при проблемах с желудочно-кишечным трактом, предотвращать обезвоживание и обладать противовирусными свойствами. Это также улучшает пищеварение и помогает бороться с газами, кислотностью и запорами. Кроме того, алоэ вера полезно для работы печени и помогает контролировать аппетит и вес.

Видео на TikTok

Одно из самых популярных видео на TikTok о пользе сока алоэ вера получило более 958 тысяч лайков и 5,3 миллиона просмотров. Видео, опубликованное Брией Лемиранд (@brialem), показывает, как она принимает по одному стакану сока утром и вечером. Она отмечает: "Сейчас у меня нет фильтра красоты, но на прошлой неделе у меня была сыпь, и теперь моя кожа очистилась". Она предупреждает, что сок может быть опасен для беременных.

Комментарии пользователей

Видео получило много комментариев, таких как: "Это лучшее средство от кислотного рефлюкса" и "Мой папа пьет его каждый день, и это излечило его псориаз".

Другая пользовательница TikTok, @munch.with.momo, попробовала сок алоэ вера после просмотра видео Лемиранда. Через две недели потребление сока она отметила, что ее кожа очистилась и стала более мягкой. Она говорит: "Мне очень нравятся результаты. Моя кожа никогда не была такой гладкой, и мой живот больше не сдувается".

Использование алоэ вера

По данным Healthline, алоэ вера можно использовать местно в качестве ночного средства для лечения прыщей. Его можно наносить на лицо вместо моющего средства, чтобы улучшить кровообращение кожи и защитить от бактерий. Алоэ вера помогает устранить и осветить шрамы от прыщей.

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