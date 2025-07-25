Красное вино – больше, чем просто напиток: 12 причин добавить бокал в свой день

Красное вино уже давно считается не только приятным дополнением к ужину, но и источником потенциальной пользы для здоровья. Современные научные исследования подтверждают: в умеренных количествах этот напиток может положительно влиять на работу сердца, сосудов, мозга и даже кишечника.

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Благодаря содержанию мощных антиоксидантов красное вино способно поддерживать организм в тонусе и снижать риск многих хронических болезней. Издание eatthis.com опубликовало 12 научно обоснованных преимуществ красного вина для вашего здоровья.

Диетолог Келли Макгрейн отмечает: "О красном вине существует больше исследований, чем о белом. Кроме того, многие научные работы вообще не отделяют белое вино от красного, поэтому нельзя исключать, что белое вино тоже имеет полезные свойства – мы просто еще этого не знаем".

1. Защита от болезней сердца

Одно из самых известных преимуществ умеренного употребления вина – снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Основная польза вина – профилактика сердечных недугов. Наблюдается так называемая J-образная связь: наименьший риск у тех, кто потребляет вино в умеренных дозах – до одного бокала в день для женщин и до двух для мужчин", – объясняет Макгрейн.

Этот эффект связывают с полифенольными антиоксидантами, в частности с ресвератролом, который поддерживает здоровье кровеносных сосудов. Красное вино содержит примерно в 10 раз больше этих соединений, чем белое. Помимо сердечной защиты, ресвератрол также рассматривают как потенциальное средство лечения сердечных болезней.

Однако диетолог предупреждает: превышение рекомендованных доз может, наоборот, повысить риски. Умеренность – главное правило.

2. Снижение вероятности инсульта и инфаркта

Поскольку красное вино поддерживает работу сердца, оно также помогает предотвратить такие болезни, как инсульт или сердечный приступ. Ресвератрол способен предотвращать образование тромбов и повреждение стенок сосудов, что является ключевым фактором в предупреждении инсульта.

3. Улучшение баланса холестерина

Исследования доказали, что полифенолы в вине снижают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и одновременно повышают "хороший" (ЛПВП).

Это означает, что красное вино может способствовать очищению сосудов от холестериновых бляшек. А чтобы усилить эффект, советуют сочетать бокал вина с ужином, богатым овощами и нежирным белком, вместо красного мяса, которое содержит насыщенные жиры.

4. Профилактика диабета 2 типа

По словам Макгрейн, регулярное, но умеренное потребление красного вина может снизить риск развития диабета 2 типа. Причина – опять же, полифенолы, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови.

"Эпидемиологические данные свидетельствуют о связи между употреблением вина и снижением риска диабета", – отмечает она.

Кроме того, этанол и безалкогольные компоненты вина могут влиять на метаболизм глюкозы в организме.

5. Уменьшение риска депрессии

Испанское исследование 2013 года, в котором в течение 7 лет наблюдали за более 5 500 человек в возрасте 55-80 лет, показало: те, кто употреблял от 2 до 7 бокалов вина в неделю, реже страдали депрессией. Однако, стоит помнить, что чрезмерное потребление может дать противоположный эффект.

6. Предотвращение кариеса

Исследование, опубликованное в Journal of Agricultural and Food Chemistry, продемонстрировало: красное вино способно подавлять бактерии, которые вызывают кариес. Полифенолы, содержащиеся в вине и экстракте виноградных косточек, останавливают размножение вредных микроорганизмов.

7. Увеличение уровня омега-3 жирных кислот

Данные некоторых исследований свидетельствуют: у людей, которые регулярно и умеренно пьют вино, фиксируется более высокий уровень омега-3 в крови – даже если они не употребляют рыбу.

"Омега-3 жирные кислоты помогают бороться с воспалениями и снижают риск многих хронических болезней", – объясняет Макгрейн.

Возможно, вино способствует образованию ЭПК и ДГК – это длинноцепочечные омега-3 кислоты, обычно имеющиеся в жирной рыбе.

8. Защита от нейродегенеративных заболеваний

Некоторые метаболиты, которые остаются в организме после потребления вина, могут предотвращать гибель нейронов. Это, в свою очередь, открывает перспективу замедления развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

9. Содействие укреплению костей

Хотя чрезмерное употребление алкоголя вредит костной ткани, умеренность – наоборот – может быть полезной. Одно исследование показало, что мужчины, которые потребляли менее 29 алкогольных напитков в месяц, имели плотность костей на 2,1% выше. У женщин в постменопаузе эта разница достигала 3,8%.

10. Снижение риска заболеваний печени

Люди, которые употребляют красное вино в пределах одной порции в день, имеют меньше шансов развить неалкогольную жировую болезнь печени. Это еще один аргумент в пользу умеренного, но регулярного употребления.

11. Поддержка здоровой микрофлоры кишечника

Несмотря на вредное воздействие алкоголя в больших количествах, умеренное употребление красного вина, как показали исследования, способствует росту пробиотических бактерий в кишечнике. Участники эксперимента, которые в течение 20 дней ежедневно пили 260 мл красного вина, имели положительные изменения в микрофлоре и снижение уровня патогенных бактерий.

12. Защита от солнечных ожогов

Флавоноиды, содержащиеся в винограде и вине, могут защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Исследование Барселонского университета доказало, что эти соединения способны уменьшать образование активных форм кислорода (АФК) – вредных молекул, которые образуются при солнечном облучении.

Ранее OBOZ.UA писал, как вино влияет на женское здоровье.

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