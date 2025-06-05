Вино и женское здоровье: открытие, которое может изменить подход к эндометриозу

Красное вино часто ассоциируется с приятным отдыхом и пользой для сердца, но новое исследование выявило ещё одно неожиданное преимущество. В частности, речь идет о веществе, которое содержится не только в вине, но и в сое и арахисе – и оно может помогать женщинам бороться с эндометриозом.

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Это заболевание сопровождается болью, нарушением менструального цикла и проблемами с фертильностью. Ученые предполагают, что один природный компонент может стать ключом к его сдерживанию, пишет eatthis.com.

Что такое эндометриоз?

Эндометриоз – это хроническое состояние, при котором ткань, похожая на эндометрий (внутреннюю оболочку матки), начинает расти вне самой матки – например, на яичниках, фаллопиевых трубах или даже в кишечнике. Такой патологический рост сопровождается сильной болью, нерегулярными кровотечениями и может стать причиной бесплодия. Обычно болезнь начинается через несколько лет после первой менструации и постепенно переходит через четыре клинические стадии.

Что показало новое исследование?

Ученые проанализировали клетки эндометрия у 40 женщин, больных эндометриозом, и сравнили их с клетками 15 женщин без этого диагноза. Клетки пациенток обрабатывали ресвератролом и наблюдали, что это соединение способно подавлять экспрессию гена и белка, которые отвечают за рост и перемещение клеток эндометрия в другие части тела.

Результаты исследования подтверждают данные научного обзора, опубликованного еще в 2019 году. В нем авторы отмечали: "Совершенно очевидно, что противовоспалительное действие этого природного соединения может иметь профилактический эффект в развитии эндометриоза".

Впереди еще много исследований

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи отмечают, что все клетки, использованные в эксперименте, были взяты у женщин с запущенными формами эндометриоза – третьей и четвертой стадии. Чтобы получить полную картину, нужны дополнительные исследования с использованием клеток пациенток на ранних этапах болезни.

Впрочем, ученые уверены в потенциале ресвератрола: в статье 2019 года они назвали его "перспективным новым средством для профилактики и лечения эндометриоза". Какой именно будет эффективная форма применения – в виде медицинских препаратов, пищевых добавок или, возможно, даже ежедневной порции красного вина – пока остается открытым вопросом.

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