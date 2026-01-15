Красное вино и его влияние на сердце: что нужно знать
Ежедневно слышать совет "бокал вина на пользу сердцу" становится почти привычным. Но действительно ли умеренное употребление алкоголя действительно полезно для здоровья?
Современные исследования демонстрируют как возможные преимущества, так и серьезные риски, связанные с вином. Издание theguardian.com объясняет, что говорят врачи и какие альтернативы могут обеспечить аналогичную пользу без вреда для организма.
Некоторые научные данные свидетельствуют: умеренное потребление вина может иметь определенные плюсы для сердца. В то же время аналогичные преимущества можно получить из продуктов вроде винограда или ягод – без рисков, связанных с алкоголем.
"Людям не стоит считать, что вино является полезным для здоровья", – отмечает доктор Оливер Гуттманн, кардиолог-консультант больницы Веллингтон в Лондоне.
Алкоголь связывают с повышением артериального давления, болезнями печени, нарушениями пищеварения, проблемами с психическим состоянием и иммунитетом, а также с повышенным риском развития онкологических заболеваний.
В то же время, по словам Гуттманна, некоторые исследования все же показывают, что умеренные дозы вина могут положительно влиять на сердце. В частности, речь идет о способности снижать уровень "плохого" холестерина, что потенциально уменьшает риск сердечных болезней, инсульта и проблем с почками.
Такой эффект объясняется действием биологически активных соединений, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют расширению сосудов, сохраняя их эластичность. Красное вино также содержит антиоксиданты, в частности ресвератрол, содержащийся в кожуре винограда, который может дополнительно поддерживать работу сердца.
Однако существуют серьезные предостережения. В 2023 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что безопасной дозы алкоголя не существует. Польза для сердца не перекрывает тот факт, что алкоголь относится к канцерогенам первой группы – наряду с асбестом и табаком. При этом ягоды и виноград могут обеспечить подобный защитный эффект без негативного влияния на организм.
"Я никогда не советовал бы человеку, который не употребляет алкоголь, начинать пить", – отмечает Гуттманн. В то же время он признает, что ожидать полного отказа от алкоголя от всех – нереалистично.
"Главное – умеренность и здравый смысл. Алкоголь, особенно пиво и крепкие напитки, содержит много сахара и калорий и это может наносить вред печени", – добавляет врач.
По его рекомендациям, стоит ограничиться максимум 20 небольшими бокалами вина в месяц. Британский фонд сердца также советует не превышать 14 единиц алкоголя в неделю – это примерно шесть средних бокалов вина.
"Вино – это не лечение. Я не хочу, чтобы люди думали, будто можно плохо питаться и компенсировать это бокалом вина", – заключает Гуттманн.
