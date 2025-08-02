Красное вино – лекарство для сердца: исследование раскрывает неожиданную пользу

Красное вино часто становится предметом споров: одни считают его вредным, другие – полезным для здоровья. Тем не менее, новые научные данные добавляют весомых аргументов в пользу его умеренного употребления.

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Исследователи сосредоточились на влиянии флавоноидов – антиоксидантов, содержащихся в красном вине и других продуктах, – на сердечно-сосудистую систему. Результаты впечатляют: регулярное, но умеренное потребление этих соединений может способствовать снижению артериального давления и улучшению общего состояния сердца, пишет eatthis.com.

В рамках исследования ученые проанализировали рацион 904 человек в возрасте от 25 до 82 лет. Они учли употребление более 100 различных пищевых продуктов, состояние кишечной микрофлоры и уровень артериального давления каждого из участников. Результаты показали: те, чей рацион был богатым на флавоноиды, имели заметно более низкое систолическое давление, чем те, кто потреблял эти соединения меньше.

Флавоноиды – это растительные антиоксиданты, содержащиеся не только в вине, но и во многих других продуктах. В частности, их много в:

чернике, ежевике, малине и других ягодах;

яблоках;

грушах;

болгарском перце;

краснокочанной капусте;

зеленом и черном чае;

темном шоколаде.

Согласно выводам ученых, у тех, кто потреблял менее трех бокалов красного вина в неделю (примерно 375 мл в неделю), среднее систолическое давление было на 3,7 мм рт. ст. ниже, чем у тех, кто вообще не употреблял вина. Частично этот эффект объясняется положительным влиянием флавоноидов на кишечную микрофлору, отмечает профессор Аедин Кессиди.

Она объясняет: "Мы все чаще видим связь между здоровьем кишечника и состоянием сердца, и одна из возможных причин этого – снижение воспалительных процессов в организме".

Несмотря на то, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, Кессиди считает перспективным то, что повышенное употребление флавоноидных продуктов может обеспечить сердечно-сосудистую защиту.

В то же время польза потребления флавоноидов не ограничивается только сердцем. Другое исследование, опубликованное в журнале Neurology, свидетельствует: у людей, которые придерживаются диеты с высоким содержанием этих соединений, риск возрастного снижения когнитивных функций на 20% ниже. Вероятно, это также связано с уменьшением воспаления.

Доктор Уолтер Уиллетт подчеркивает, что даже если вы начинаете употреблять продукты с флавоноидами на позднем этапе жизни, это все равно будет иметь положительный эффект.

"Введение таких изменений в рацион – это простой шаг, доступный каждому, независимо от возраста. Вы не должны питаться так всю жизнь, чтобы увидеть результат. Положительные изменения можно почувствовать почти сразу, а со временем эффект только усилится", – отмечает Виллетт.

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