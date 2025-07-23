Завтрак для здоровья сердца: 8 проверенных привычек против высокого давления

Контроль артериального давления начинается с ежедневных привычек, и завтрак – не исключение. Правильно выбранные продукты утром могут стать действенным инструментом в борьбе с гипертонией.

Видео дня

Диетологи советуют сосредоточиться на натуральных, питательных и малосольных блюдах, которые поддерживают здоровье сердца. Издание eatthis.com опубликовало восемь полезных привычек завтрака, которые помогут снизить давление и улучшить самочувствие.

Гипертония часто остается незамеченной, ведь не сопровождается заметными симптомами. Именно поэтому ее прозвали "тихим убийцей". Она развивается постепенно, без сигналов, и со временем способна привести к сердечным приступам, инсультам и нарушениям в работе почек. Единственный способ вовремя выявить проблему – регулярно измерять давление. Но еще до того, как цифры на тонометре вызовут тревогу, вы можете взять ситуацию под контроль – начав с правильного питания.

1. Заварите чашку чая

Когда сосуды сужаются (этот процесс называется вазоконстрикция), кровообращение ухудшается, а давление – растет. Однако чашка чая может этому помочь. Исследования показывают, что регулярное употребление чая улучшает эластичность сосудов, облегчая движение крови и способствуя нормализации давления.

Чай богат полифенолами – природные антиоксиданты, которые снижают воспаление и стимулируют выработку оксида азота. Это вещество расширяет сосуды, улучшая кровообращение и снижая давление.

А как насчет кофе? Кофеин наоборот – сужает сосуды, что может вызвать временное повышение давления. Впрочем, в кофе также есть антиоксиданты, которые могут частично нивелировать этот эффект.

2. Откажитесь от завтраков с беконом и колбасой

Посыпать яичницу щепоткой соли – не худшее, что вы можете сделать. Основной источник избыточного натрия в рационе – это не солонка, а обработанные продукты.

"Больше всего натрия мы получаем из переработанного мяса, плавленых сыров и замороженных завтраков", – объясняет диетолог Молли Гембри.

Зато здоровыми альтернативами являются цельнозерновые хлопья, тосты с авокадо, свежие фрукты и натуральный йогурт.

3. Добавьте в рацион грейпфрут или другие цитрусовые

Известно, что грейпфрут способствует похудению, но его преимущества для сердца – не менее впечатляющие.

"Цитрусовые, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты – идеальны для снижения давления. Они содержат много калия и совсем не содержат натрия. Кроме того, в цитрусовых есть биоактивные соединения, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему", – говорит диетолог Джули Аптон.

Еще один вариант – стакан 100% апельсинового сока.

4. Выберите йогурт

"Молочные продукты, особенно йогурт и молоко, – источник калия и других микроэлементов, которые помогают нормализовать давление", – говорит Аптон.

К таким веществам относятся кальций, магний, фосфор, цинк, рибофлавин, витамины A и B12. Хотя обычно советуют обезжиренное молоко, даже цельномолочная продукция имеет положительное влияние.

Согласно исследованию, опубликованному в BMJ Open Diabetes Research & Care, употребление не менее двух порций молочных продуктов в день снижает риск гипертонии и диабета на 11-12%. Особенно эффективными оказались именно жирные молочные продукты.

5. Добавьте бобовые к завтраку

Если готовите буррито на завтрак, не забудьте о фасоли или нуте. Они содержат много клетчатки, растительного белка, а также надолго обеспечивают чувство сытости.

Метаанализ 70 исследований, опубликованный в Advances in Nutrition, показал, что регулярное употребление бобовых (нута, чечевицы, гороха) может снижать артериальное давление и уменьшать риск сердечно-сосудистых болезней.

6. Добавьте кислую вишню к завтраку

Положите на йогурт немного вишни или выпейте стакан вишневого сока без добавления сахара. Это не только вкусно, но и полезно.

Кислые вишни содержат большое количество калия и полифенолов, которые уменьшают риск инсульта, улучшают состояние сосудов и способствуют снижению давления.

7. Не забудьте об арбузе

Фрукты, богатые калием, не ограничиваются только бананами или апельсинами. Например, чашка арбуза содержит около 170 мг калия.

В исследовании, опубликованном в American Journal of Hypertension, ученые пришли к выводу, что экстракт арбуза снижает артериальное давление у людей с избыточным весом и гипертонией даже в стрессовых ситуациях.

8. Выбирайте продукты по принципам диеты DASH

"Диета DASH основывается на потреблении овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного белка, здоровых жиров из рыбы, семян, орехов и растительных масел. Уже через две недели соблюдения такой диеты можно заметить снижение артериального давления", – объясняет диетолог Эми Гудсон.

Продукты DASH, которые стоит добавить в завтрак: бананы, яблоки, шпинат, апельсины, клубника, вареные яйца.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как снизить давление без медикаментов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.