Красный лук против болезней: правда и мифы о его пользе для организма
Красный лук – не просто красочное дополнение к салатам или бургерам. Он содержит мощные вещества, которые могут влиять на работу организма как положительно, так и отрицательно.
Этот овощ способен поддерживать уровень сахара в крови, укреплять иммунитет и даже подавлять рост вредных бактерий. В то же время чрезмерное потребление может вызвать изжогу или усилить симптомы раздраженного кишечника – поэтому знать меру здесь чрезвычайно важно, отмечает eatthis.com.
1. Может вызвать или усиливать кислотный рефлюкс
Бывало ли так, что после щедрой порции тако с большим количеством красного лука вы чувствовали изжогу? Это не совпадение. Лук способен провоцировать проявления кислотного рефлюкса – состояния, когда желудочный сок попадает обратно в пищевод, вызывая неприятное жжение в области груди.
Врачи советуют людям, склонным к таким симптомам, ограничить употребление не только лука, но и острых приправ, алкоголя, цитрусовых и помидоров.
2. Обладает антибактериальными свойствами
Исследования показывают, что красный лук может оказывать антибактериальный эффект. В частности, он помогает бороться с вредными микроорганизмами, среди которых кишечная палочка (E. coli) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).
В одном из лабораторных исследований было установлено, что кверцетин – природное соединение, которое содержится в луке, – способен подавлять рост бактерии Helicobacter pylori, связанной с появлением язвы желудка.
Конечно, это не означает, что красный лук может полностью защитить вас от инфекций или вылечить язву, однако его потенциал в борьбе с бактериями ученые считают вполне реальным.
3. Может ухудшить симптомы синдрома раздраженного кишечника
Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это расстройство, которое поражает толстую кишку и проявляется вздутием, спазмами, болью, газообразованием, диареей или запором.
Согласно публикации в Журнале семейной медицины и первичной медицинской помощи, лук является одним из продуктов, которые могут провоцировать или усиливать проявления СРК. К этому списку также относятся кофе и чеснок.
4. Способствует стабилизации уровня сахара в крови
Еще одно важное свойство красного лука – его способность помогать контролировать уровень глюкозы. Это особенно актуально для людей с диабетом 2 типа или предиабетом.
В исследовании, опубликованном в Environmental Health Insights, участники с диабетом, которые потребляли около 100 граммов свежего красного лука, уже через четыре часа имели уровень сахара в крови натощак ниже примерно на 40 мг/дл.
Есть также свидетельства, что кверцетин в составе лука может взаимодействовать с клетками тонкого кишечника, печени и поджелудочной железы, помогая регулировать метаболизм глюкозы по всему организму.
Итак, красный лук – это не только ароматная добавка к блюдам, но и продукт с заметным влиянием на организм. Он может как улучшить состояние здоровья, так и вызвать определенный дискомфорт, поэтому лучше всего потреблять его умеренно – прислушиваясь к собственному телу.
