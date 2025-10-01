Нут – суперфуд на вашем столе: 7 причин добавить его в рацион

Нут давно завоевал популярность в кухнях всего мира благодаря своей универсальности и питательности. Его добавляют в хумус, фалафель, салаты и растительные сэндвичи, ценя за вкус и пользу для здоровья.

Видео дня

Эта бобовая культура богата белком, клетчаткой и минералами, необходимыми для организма. Издание eatthis.com рассказывает об основных преимуществах нута и возможных нюансах его употребления.

Пищевая ценность нута

Всего в одной чашке (примерно 164 г) вареного нута содержится почти 15 г белка, более 12 г клетчатки, 4 г жира и всего 270 калорий. Это делает его отличным источником питательных веществ. По данным USDA FoodData Central, пищевая ценность одной чашки вареного нута:

Калории: 269

Жиры: 4 г (насыщенные жиры <1 г)

Натрий: 11,5 мг

Углеводы: 45 г (клетчатка: 12,5 г, сахар: 8 г)

Белки: 14,5 г

1. Нут поддерживает пищеварение

Клетчатка необходима для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, однако многие получают ее недостаточно. Нут выделяется среди других продуктов благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, в частности рафинозы. Она помогает медленнее переваривать пищу, поскольку полезные бактерии расщепляют это соединение. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показывает, что регулярное потребление нута делает стул более комфортным и частым.

2. Нут способствует ощущению сытости

Одна чашка вареного нута содержит 12,5 г клетчатки и 14,5 г белка, что помогает дольше оставаться сытым. Белок требует больше времени для переваривания, что снижает уровень гормонов голода и регулирует аппетит. Клетчатка также замедляет процесс пищеварения и поддерживает чувство насыщения.

3. Он может снизить уровень холестерина

Контроль холестерина важен для поддержания сердечно-сосудистого здоровья. Высокий холестерин повышает риск сердечных болезней, инсультов и ожирения. Нут содержит значительное количество клетчатки, а продукты с ее высоким содержанием помогают снизить уровень холестерина и поддерживают здоровье сердца.

4. Нут может уменьшать риск рака

Наш организм способен бороться с болезнями и защищать нас от вирусов и токсинов. Потребление нута стимулирует выработку бутирата, короткоцепочечной жирной кислоты, которая, по данным журнала Journal of Cancer, помогает бороться с больными клетками. Исследования показывают, что это также может снизить риск развития колоректального рака.

5. Он полезен для костей

Нут богат клетчаткой, магнием и кальцием, что поддерживает прочность костей. Одна чашка нута обеспечивает примерно 6% суточной нормы кальция и 18% нормы магния. По данным журналов Nutrients и Bone, эти минералы помогают предотвратить потерю костной массы и поддерживают здоровое развитие костей.

2 возможные риски употребления нута

Превышение калорий и жиров

Нут полезен, но не стоит им злоупотреблять. Блюда, как хумус или фалафель, быстро накапливают калории и жиры, поэтому их следует употреблять умеренно.

Небольшой риск ботулизма

Хотя и редко, консервированные продукты могут содержать бактерии, вызывающие ботулизм. Особенно это касается домашних консервов с недостаточно соленым или кислым раствором. Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) отмечают, что неправильно сохраненные консервации могут быть опасными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем полезны растительные продукты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.