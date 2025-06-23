Кремовый суперфуд: как хумус влияет на здоровье

Хумус – это не только вкусный перекус, но и настоящий кладезь полезных для организма веществ. Эта нежная паста из нута и оливкового масла давно вышла за пределы восточной кухни и стала популярной во всем мире.

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Она может положительно влиять на пищеварение, кости, сердце и даже вес. Издание eatthis.com рассказывает, как регулярное употребление хумуса меняет ваше тело – и почему стоит включить его в свой рацион.

Улучшение пищеварения

Несмотря на то, что рецепты хумуса могут включать самые неожиданные ингредиенты – от тыквы до артишоков и даже шоколада – основным его компонентом остается нут. Эти бобовые известны высоким содержанием клетчатки: в ½ стакана нута – около 11 граммов клетчатки.

Хотя в привычной порции хумуса (две столовые ложки) такого количества не будет, даже незначительное добавление клетчатки в рацион способствует лучшему пищеварению, помогая при запорах и диарее. Одно исследование показало, что три недели потребления нута стимулируют рост полезных микроорганизмов в кишечнике – , а это положительно влияет на весь пищеварительный тракт.

Укрепление костей

Нут также содержит микроэлемент, о котором не все упоминают. И это марганец.

"В половине стакана нута содержится 0,9 миллиграмма марганца – это почти 40% суточной потребности", – объясняет диетолог Керри Габриэль.

Этот минерал важен для работы нервной системы, а также участвует в формировании костной ткани и хрящей. Некоторые исследования даже указывают на связь между недостатком марганца и развитием остеопороза.

Снижение воспаления

Хумус обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые работают сразу по двум направлениям. Во-первых, клетчатка, содержащаяся в нуте и тахине (пасте из кунжутных семян), оказывает известный противовоспалительный эффект. В журнале Nutrition опубликовано исследование, которое показало: рацион, богатый клетчаткой, способствует уменьшению маркеров воспаления в крови.

Во-вторых, оливковое масло – еще один важный компонент хумуса – содержит антиоксиданты, которые также борются с воспалениями. Особенно выделяется соединение олеокантал, содержащееся в нерафинированном масле первого отжима. По эффекту оно может быть подобно ибупрофену.

Польза для сердца

Противовоспалительные компоненты хумуса положительно влияют и на сердечно-сосудистую систему. Американская ассоциация сердца провела масштабное исследование, которое подтвердило: регулярное употребление оливкового масла существенно снижает риск сердечных заболеваний.

Клетчатка также играет свою роль. По результатам многих исследований, потребление продуктов, богатых клетчаткой, помогает снизить артериальное давление и уровень холестерина –, а это, в свою очередь, уменьшает риск атеросклероза.

Потенциальная потеря веса

Чтобы похудеть, не обязательно отказываться от вкусного. Успех часто заключается в правильных заменах: например, вместо калорийного соуса – выбрать хумус. В двух столовых ложках хумуса – около 70 калорий, а также клетчатка, магний, медь и марганец, которых не хватает в большинстве традиционных соусов, таких как сливочный или сырный.

К тому же, систематический обзор исследований 2016 года показал, что люди, которые включили в рацион бобовые (нут, фасоль, чечевицу), теряли больше веса, чем те, кто их избегал.

Но с осторожностью: можно и набрать вес

Хумус однозначно полезнее многих других соусов, однако и с ним стоит знать меру.

"Избыток – это уже не польза. Хотя хумус и питательный, в его составе есть оливковое масло и тахини – то есть жирные компоненты. Если есть много, это приведет к избытку калорий", – предостерегает Керри Габриэль.

Оптимальная порция – две столовые ложки. Этого достаточно, чтобы добавить хумус к моркови, крекерам и при этом контролировать калорийность.

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