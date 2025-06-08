Креветки помогают лучше работать щитовидной железе: в чем секрет

Креветки давно завоевали популярность благодаря своему изысканному вкусу и универсальности в приготовлении. Однако, мало кто задумывается, что этот морепродукт может иметь и значительное влияние на здоровье.

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В частности, креветки являются источником важных микроэлементов, среди которых особое место занимает йод. Издание eatthis.com рассказывает, почему потребление креветок может стать эффективным способом поддержания функций щитовидной железы.

Креветки приносят немалую пользу организму. В их составе – такие важные микроэлементы, как цинк, железо, витамин B12, а также йод. Мало кто знает, что регулярное употребление креветок может существенно пополнить суточную норму этого элемента.

Почему организм нуждается в йоде?

Йод – необходимая составляющая гормонов щитовидной железы: тироксина (T4) и трийодтиронина (T3), которые играют решающую роль в поддержании ее функционирования.

В журнале Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism указано, что недостаток йода непосредственно связан с развитием патологий щитовидной железы. Национальный институт здравоохранения США также отмечает: "Йод необходим для того, чтобы избежать чрезмерного повышения уровня ТТГ (тиреотропного гормона), что может способствовать предотвращению таких нарушений, как гипотиреоз и гипертиреоз".

Эти два состояния возникают из-за дисбаланса гормонов щитовидной железы. Гипотиреоз – это ситуация, когда железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. Это может привести к ожирению, проблемам с сердцем и другим серьезным заболеваниям.

Напротив, при гипертиреозе щитовидная железа продуцирует избыточное количество гормонов. Среди возможных последствий – стремительная потеря веса, выпадение волос, повышенная утомляемость и тревожность.

Регулярное получение достаточного количества йода – один из ключевых факторов профилактики этих состояний и поддержания гормонального баланса.

Сколько йода в креветках?

В порции весом около 85 граммов содержится примерно 13 микрограммов йода, что составляет около 9% рекомендуемой суточной дозы.

Высокое содержание йода в креветках, а также в морской рыбе, водорослях, устрицах и тунце связано с его наличием в морской воде, из которой эти существа его и получают.

Если вам трудно придумать, как добавить креветки в свой рацион - не волнуйтесь, вариантов множество. Попробуйте приготовить более полезную альтернативу традиционным кокосовым креветкам в кляре – запеченную версию дома. Или же побалуйте себя пикантной креветочной кесадильей или согревающей джамбалайей – именно то, что нужно для вкусных вечеров.

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