Крепкий сон и эффективное похудение: преимущества банановой кожуры

Бананы — это не только удобный фрукт и вкусный перекус, но и универсальный продукт. Его легко брать с собой в дорогу, добавлять к утренним блюдам или употреблять в целом виде, даже с кожурой.

В частности, ученые доказывают, что именно банановая кожура может улучшить сон, помочь похудеть и положительно повлиять на качество кожи. Почему вам не стоит выбрасывать кожуру и каким образом ее употреблять, чтобы получить больше пользы для здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

Банановая кожура — это источник клетчатки, витаминов и минералов. Она содержит много витамина B6 и C, а также повышает потребление калия и магния. Перед тем, как выбрасывать кожуру в мусорку, учтите, что витамин B6 поддерживает кожу, магний улучшает сон, калий укрепляет сердце, а витамин C помогает бороться со стрессом.

Кроме того, кожура банана содержит немало калия и полиненасыщенных жиров. Исследования также показывают, что в незрелых бананах содержится даже больше антиоксидантов, чем в спелых плодах.

Таким образом, чтобы уменьшить количество пищевых отходов и обогатить организм полезными компонентами, стоит попробовать употреблять банан целостным. Для этого, добавляйте кожуру банана в смузи, выпечку или тушите вместе с другими продуктами.

