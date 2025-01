Крепкое здоровье и иммунитет: что есть, чтобы снизить риск появления простуды

В холодные месяцы важно поддерживать иммунную систему, чтобы избежать простуды. В этот период питание должно быть богато продуктами, которые укрепляют иммунитет, в частности растительной пищей с высокой щелочностью.

Такой подход помогает снижать воспаление, повышает энергию и укрепляет защиту организма. Вот несколько продуктов по версии Eat This, Not That, которые стоит добавить в рацион для укрепления иммунной системы.

Продукты с содержанием витамина А

Витамин А важен для борьбы с инфекциями. Получить этот витамин в большом количестве можно из продуктов с мякотью оранжевого цвета. В частности, в сладком картофеле, моркови и кабачках, а также в шпинате и брокколи.

Ростки брокколи

Ростки брокколи — это молодая версия овощей, богатая сульфорафаном и изотиоцианатами, которые обладают иммуностимулирующими и противораковыми свойствами. Они также содержат антиоксиданты, в частности глюкорафанин, поддерживающий организм. Такие ростки, по сравнению с цельными овощами, более чем в 30 раз превышают количество питательных веществ. Их можно добавлять в салаты или даже использовать как основной ингредиент, придавая блюду свежести.

Продукты с содержанием витамина С

Витамин С поддерживает иммунитет и является мощным антиоксидантом. Больше всего его содержится в болгарском перце, брокколи, цитрусовых и ягодах. Включение этих продуктов в рацион помогает укрепить защитные силы организма.

Кресс-салат

Кресс-салат — это низкокалорийный, но богатый витаминами и минералами продукт, содержащий магний, кальций, марганец и калий, а также витамины A, C и K. Такая зелень содержит много антиоксидантов, поддерживающих иммунную систему и защищающих клетки. Добавляйте его в салаты, бутерброды, смузи или соте для повышения питательной ценности блюд.

Продукты с содержанием витамина D

Витамин D важен для иммунной системы, а поскольку его дефицит вполне распространен, стоит компенсировать его количество добавками и пищей. Чтобы получать этот витамин в достаточном количестве, добавьте в рацион жирную рыбу, например, лосось, тунец или скумбрию.

Сельдерей

Сельдерей в основном состоит из воды, хорошо увлажняет и имеет высокое содержание клетчатки и минералов. Он поддерживает здоровье иммунной системы, помогая нейтрализовать токсины и кислоты. Противовоспалительные соединения в сельдерее могут снижать воспаление и улучшать общий иммунитет. Это помогает снизить риск инфекций и заболеваний.

Продукты с содержанием витамина Е

Витамин Е поддерживает иммунную систему благодаря своим антиоксидантным свойствам. Его можно получить из орехов, семян и масел, таких как миндаль, фундук и подсолнечное масло. Потребление этих продуктов обеспечит необходимое количество витамина Е, в котором нуждается организм.

Авокадо

Авокадо является мощным антиоксидантом, в частности благодаря глутатиону, который поддерживает иммунную систему. Этот плод также содержит витамины A, C и E, которые помогают укреплять защитные функции организма. Это идеальный продукт, который имеет мягкую текстуру, дополняющий блюда для улучшения иммунитета.

Продукты, которые содержат цинк

Цинк важен для здоровья иммунной системы. Поэтому, если вы любите морепродукты, обратите внимание на устрицы, поскольку они являются лучшим источником этого минерала. Кроме того, цинк содержится в мясе, молочных продуктах и в орехах.

