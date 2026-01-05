Крещение: как правильно купаться в ледяной воде

Купание в ледяной воде на Крещение для многих украинцев стало привычным элементом праздника. В то же время эта традиция часто обрастает мифами и ложными представлениями о ее "целебном" или "очистительном" действии.

Православная церковь Украины отмечает: омовение холодной водой не имеет сакральной силы и не освобождает от грехов. Это прежде всего физическое испытание, которое требует ответственной подготовки. Именно поэтому Минздрав призывает соблюдать четкие правила безопасности, чтобы праздничное действо не навредило здоровью.

Готовьтесь заранее

Спонтанное погружение в ледяную воду не закаляет организм и не делает его сильнее. Наоборот, резкий холод без подготовки может вызвать ухудшение самочувствия, переохлаждение или серьезные осложнения.

Закаливание следует начинать постепенно: с прохладного душа или обливания, медленно снижая температуру воды и увеличивая продолжительность процедуры.

Правильно погружайтесь в воду

Перед купанием обязательно сделайте энергичную разминку, чтобы разогреть мышцы и активизировать кровообращение.

Не ныряйте резко: сначала смочите лицо, грудь, живот и спину, и лишь после этого заходите в воду по шею. Погружать голову не рекомендуется, ведь это может вызвать резкое охлаждение организма. Безопасное время пребывания в ледяной воде для новичков – 3–5 секунд. Даже для людей с многолетним опытом закаливания не стоит оставаться в проруби дольше 1,5–2 минут.

Правильно выходите из воды

После купания как можно быстрее снимите мокрую одежду, тщательно разотритесь сухим полотенцем и тепло оденьтесь. Это поможет уменьшить холодовую нагрузку на организм. Одежда и обувь должны быть сухими, теплыми и просторными, без сложных застежек и шнурков, чтобы вы могли быстро переодеться.

Прислушивайтесь к своему организму

Реакция на холод у каждого человека индивидуальна и зависит от возраста, пола и уровня физической подготовки. Например, при одинаковых условиях дети теряют на 10–20% больше тепла, чем взрослые, а мужчины – на 10–18% больше, чем женщины. Резкое изменение температуры может вызвать головокружение, тошноту, шум в ушах, спазм коронарных артерий, аритмии, судороги и даже рефлекторную остановку сердца, иногда и у вполне здоровых людей.

Откажитесь от алкоголя и курения

Алкоголь и курение перед погружением в ледяную воду – крайне опасны. Алкоголь расширяет периферические сосуды, что резко увеличивает теплоотдачу, а курение ухудшает кровообращение и усиливает охлаждение организма.

Посоветуйтесь с врачом

Перед участием в крещенских купаниях обязательно проконсультируйтесь со своим семейным врачом. Зимнее плавание может спровоцировать или обострить хронические заболевания, даже если раньше они не давали о себе знать.

Кому купание противопоказано

Погружение в ледяную воду категорически не рекомендуется людям со следующими состояниями:

воспалительные процессы носоглотки, придаточных пазух, среднего уха (отиты);

заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца со стенокардией, перенесенный инфаркт, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь II–III стадии);

болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых черепно-мозговых травм, выраженный склероз сосудов мозга, энцефалит, арахноидит);

заболевания периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

эндокринные нарушения (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

заболевания органов дыхания (активный туберкулез, пневмония, бронхиальная астма, эмфизема);

заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);

болезни желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, энтероколит, холецистит, гепатит);

кожные и венерические заболевания;

наличие больших послеожоговых рубцов.

Также не стоит участвовать в крещенских купаниях беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети постарше могут купаться только под постоянным присмотром взрослых.

Помните: купаться разрешено только в специально оборудованных местах с проверенным дном и при наличии спасательных служб.

