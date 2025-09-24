КРОК-1: экзамен или инструмент срезания? Почему будущих врачей отчисляют массово

12 августа 2025 года для тысяч украинских студентов-медиков стало настоящим шоком. Пересдача КРОК-1 экзамена, который должен был дать второй шанс, превратилась в массовое "падение": сдали его лишь 5–10% участников. В некоторых группах из нескольких десятков студентов успешными оказались буквально единицы. И это происходит именно тогда, когда в стране катастрофически не хватает врачей.

Апелляция? Разве что "к совести"

После провальной пересдачи КРОК-1 сотни студентов попытались защитить свои права через апелляции. Но система оказалась глухой. Апелляции подавали массово, но эффект от них равнялся нулю. Студентам даже не предоставили доступа к собственным экзаменационным буклетам, чтобы они могли конкретно указать на ошибки или сомнительные задания.

На заседаниях апелляций – вместо профессионального диалога – звучали откровенные проявления пренебрежения и хамства со стороны комиссий. Есть даже аудиозаписи, где студентам фактически говорят: "Вам что-то не нравится? Так уходите".

Выглядит абсурдно: молодые люди, которые завтра должны становиться врачами и спасать жизни, сегодня вынуждены доказывать очевидные вещи в стенах, где от них ждут не аргументов, а покорности. Это скорее напоминает имитацию апелляций, чем реальную процедуру защиты прав студентов.

Что было в тестах?

Студенты из разных университетов единодушно рассказывают: значительная часть заданий вообще не соответствовала программе КРОК-1. В тестах встречались вопросы по клиническим дисциплинам, которые по логике должны были бы проверяться уже на КРОК-2, или же задания по стоматологии, не входящие в программу для большинства студентов. Более того, появились вопросы "вне программы" – то есть такие, которые не были предусмотрены ни одним официальным учебным планом. Кто составляет эти тесты и по каким критериям – вопрос риторический.

Контракт как новая форма "донорства"

Как только стали известны результаты, администрации университетов начали действовать по уже отработанной схеме. Студентов предупредили об отчислении, но сразу же "любезно" предложили вариант возобновления –– конечно, по новой, значительно более высокой стоимости обучения. И это касалось даже тех, кто и так учился на контракте. То есть фактически студентов ставят перед выбором: или ты платишь вдвое больше, или прощайся с мечтой стать врачом.

В такой системе медицинское образование превращается не в инвестицию государства в собственные кадры, а в коммерческий бизнес-проект. Схема проста и цинична: "срезал" студента – получил еще один счет на оплату. И кто бы там ни говорил о "заботе о будущих врачах", на практике это больше похоже на финансовое донорство со стороны студентов и их семей.

Системный контекст: "срезание" как новая политика

Если взглянуть на ситуацию не отдельно, а в целом, складывается впечатление, что имеем дело не со сбоем системы, а с целенаправленной политикой. Повышение проходного барьера до 64%, появление в тестах заданий, не соответствующих программе, и фактическое отсутствие возможности содержательной апелляции – все это выглядит как продуманный механизм выборочного "срезания" студентов. Это уже не реформа и не "повышение качества образования", а своеобразный фильтр, работающий на сокращение будущих медиков.

В обществе все чаще звучит подозрение: такая система удобна для государства. Не сдал экзамен – автоматически оказываешься вне университета, а значит, пополняешь мобилизационный резерв. Звучит цинично, но для многих студентов обучение превращается не в путь к профессии, а в лотерею с билетом в ВСУ. Получается, что образование начинает выполнять роль косвенного инструмента мобилизации, а не подготовки специалистов.

Двойные стандарты Минздрава

На этом фоне особенно контрастно выглядят официальные заявления Министерства здравоохранения. В публичном пространстве Минздрав демонстрирует заботу о будущем медицины, рассказывает о программах поддержки, повышении зарплат и новых стимулах для кадров. Но за кулисами происходит обратное: сотни студентов отчисляют, оставляя их вне системы еще до того, как они получат шанс стать врачами.

Это не просто двойные стандарты – это театр абсурда, где одной рукой государство "спасает медицину", а другой же – собственноручно отрезает ее от источника новых кадров. Потому что нельзя одновременно кричать о катастрофическом дефиците врачей и параллельно уничтожать тех, кто готов и хочет работать в системе.

Вывод

КРОК-1 – это гораздо больше, чем обычный экзамен. Это своеобразная лакмусовая бумажка, которая обнажает все проблемы системы медицинского образования: от бюрократического подхода до откровенного пренебрежения интересами студентов. Вместо того, чтобы быть инструментом контроля знаний, он превратился в механизм отсева, где главным результатом становится не качество будущих врачей, а удобная статистика.

И если государство и дальше будет воспринимать студентов не как инвестицию в собственное будущее, а как "материал для мобилизации" или объект для дополнительных контрактных сборов, последствия будут трагическими. Завтра, когда очередной пациент будет нуждаться в помощи, рядом может просто не оказаться врача – потому что тех, кто должен был им стать, отсеяли на экзамене или вытеснили из образования финансовыми барьерами.

Министерству здравоохранения следует помнить простую истину: сегодняшние студенты – это завтрашние врачи, те, кто будет спасать жизни. Если же систему не изменить, то вместо медиков мы получим поколение "потерянных кадров". И этот выбор – полностью в руках министерства.