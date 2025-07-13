Кукурузная крупа: шеф-повар из Техаса объясняет, как ее готовить с пользой для здоровья

Кукурузная крупа – это одно из самых известных блюд южной кухни США, имеющее глубокие исторические корни. Ее нежная, сливочная текстура и универсальность сделали ее любимой не только на юге, но и далеко за его пределами.

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Но несмотря на популярность, многие до сих пор не знают, чем она отличается от поленты, как именно ее готовить и откуда она происходит. Издание eatthis.com раскрывает все нюансы приготовления и происхождения этого простого, но вкусного блюда. Шеф-повар ресторана Бенджамин Молсби рассказывает, чем же особенна эта кулинарная классика.

Что такое кукурузная крупа?

"Крупа – это просто молотое зерно кукурузы. Ее изготавливают из белой кукурузы сорта гомини – это зерно, которое очищено от оболочки благодаря замачиванию в щелочном растворе (который имеет высокий уровень pH, то есть является некислым)", – объясняет шеф Молсби.

Из-за сходства вкуса и вида ее часто путают с полентой, но между ними есть важные различия.

Чем отличается кукурузная крупа от поленты?

Оба блюда изготавливают из кукурузы, но для поленты используют желтую кукурузу, а для крупы – белую. Еще одна разница – степень помола: полента обычно грубее, а значит – более зернистая и плотная по текстуре. Кукурузная крупа же имеет более мягкую, кремовую консистенцию.

Интересно, что именно коренные народы Америки первыми начали размалывать кукурузу в муку, из которой готовили питательную кашу. Считается, что их блюда – предки современной крупы. Впоследствии она стала популярной на Юге США – основном потому, что в этом регионе выращивание кукурузы было особенно распространенным.

Какие бывают виды кукурузной крупы?

"Да, разновидностей кукурузной крупы существует много. Она может быть из желтой или даже голубой кукурузы. Голубая крупа немного тверже классической и имеет выраженный сладковатый вкус. Кроме сорта зерна, варьируется и степень помола – крупа бывает мелкой или грубой", – подтверждает Молсби.

Как приготовить кукурузную крупу?

Несмотря на насыщенный вкус и питательность, приготовление этого блюда не сложное. Более того, в него можно добавлять самые разнообразные ингредиенты, что делает крупу универсальной и сытной основой для завтрака или обеда.

"Я начинаю готовить ее на воде, добавляя лук и чеснок для аромата. А в завершение кладу сливки с высоким содержанием жира и сыр", – рассказывает Молсби.

Поэтому, если вам хочется вкусного гарнира к куску сочного стейка или филе лосося – или просто теплого блюда на завтрак – кремовая каша из кукурузной крупы может стать идеальным выбором.

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