Здоровое питание без лишних затрат: 5 проверенных лайфхаков

Не обязательно тратить большие суммы денег, чтобы питаться здорово. На самом деле, сбалансированное питание может быть вполне доступным, если знать несколько полезных приемов.

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Простыми изменениями в выборе продуктов можно существенно уменьшить расходы, не жертвуя качеством еды. Издание eatthis.com собрало пять эффективных советов, которые помогут вам экономить во время покупок и в то же время поддерживать здоровый рацион.

1. Выбирайте сезонные овощи и фрукты

Это звучит очевидно, но имеет весомое основание. Когда фрукты и овощи созревают в свой естественный сезон, они не только вкуснее и полезнее, но и существенно дешевле. Например, попробуйте купить клубнику зимой – цена будет значительно выше, чем в июне или июле.

2. Включайте в рацион больше растительного белка

Цены на мясо могут "кусаться", поэтому хороший выход – чаще употреблять растительные источники белка, например, чечевицу, фасоль, темпе или тофу. Эти продукты стоят значительно дешевле, но в то же время богаты питательными веществами.

Попробуйте хотя бы один-два дня в неделю готовить блюда без мяса. Это не только положительно скажется на здоровье, но и уменьшит расходы на продукты.

3. Не переплачивайте за громкие бренды

Многие привыкли выбирать известные торговые марки, однако продукция магазинных брендов часто ничем не уступает по качеству – а вот цена может быть ощутимо ниже.

4. Замороженные овощи и фрукты – выгодная альтернатива

Не обходите стороной морозильные камеры в супермаркете! Замороженные ягоды, овощи и фрукты – это не только доступно, но и полезно. Их обычно замораживают в пиковую спелость, поэтому они сохраняют максимум витаминов и минералов.

Это особенно удобно вне сезона – скажем, когда хочется горошка или манго зимой. К тому же такие продукты часто стоят дешевле свежих.

5. Закупайтесь оптом

Одна из лучших стратегий для экономии – покупка товаров большими партиями. Например, оформите членство в крупном оптовом магазине и запасайтесь продуктами длительного хранения: овсянкой, сушеными бобовыми (чечевица, нут), смесью семян или трав.

Не забывайте и о консервированных продуктах: томаты, фасоль, ананасы – все это можно хранить долго и использовать в различных блюдах.

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