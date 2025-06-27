Барбекю без вреда для талии: врач назвал блюдо, которое только маскируется под здоровое

Барбекю летом – это не просто еда, а любимый ритуал, который собирает друзей и семью. Однако, за аппетитными ароматами и "здоровыми" блюдами могут скрываться коварные калории.

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Один врач, который сам прошел путь похудения, делится советами с express.co, как не испортить свои усилия неправильным выбором. Его предупреждение касается продукта, который многие считают полезным, но на самом деле он является настоящей ловушкой для фигуры.

Профессор Франклин Джозеф – врач и основатель клиники похудения Dr. Frank – предостерегает, что даже те варианты, которые подаются как "легкие" и "полезные", могут серьезно навредить тем, кто стремится похудеть. И речь идет вовсе не о традиционных бургерах или жареных колбасках.

"Барбекю – это прекрасная возможность провести время с близкими за вкусной едой. Но я всегда предостерегаю пациентов быть внимательными с продуктами, которые кажутся здоровыми. Часто именно они оказываются самыми большими ловушками", – говорит профессор Джозеф.

По его словам, некоторые из самых калорийных продуктов маскируются под диетические и быстро накапливают лишние калории, особенно если человек в течение нескольких часов "перекусывает" понемногу разными закусками с гриля.

Почему жареный халуми – не лучший выбор?

Продукт, от которого профессор Джозеф советует отказаться в первую очередь – это халуми, приготовленный на гриле.

"Его часто воспринимают как более здоровую альтернативу мясу, особенно вегетарианцы или те, кто пытается уменьшить количество жиров в рационе. Однако, на самом деле халуми – это настоящая калорийная бомба. Два небольших кусочка могут содержать более 300 ккал и около 25 г жира. И честно говоря, никто не ограничивается только двумя кусочками", – объясняет он.

Кроме высокой калорийности, халуми имеет значительное содержание соли и не обеспечивает длительного ощущения сытости, как, например, постное мясо или рыба.

"Это не тот продукт, после которого вы чувствуете себя сытым. В нем много соли, он жирный, и этот жир быстро накапливается. Всего лишь выбрав халуми вместо более легкого варианта, вы рискуете вдвое или даже втрое превысить рекомендованную дневную норму калорий", – отмечает врач.

Проблема заключается еще и в том, что люди не всегда контролируют количество потребленного, особенно когда едят небольшими порциями в течение вечера.

"Большинство гостей на барбекю постоянно что-то жуют: то кусочек мяса, то сыр, то еще что-то. В результате сложно отследить, сколько именно вы съели. Именно поэтому важно выбирать те продукты, которые насыщают без вреда для фигуры", – говорит профессор.

Что лучше выбрать на барбекю, если вы следите за фигурой?

Лучшими вариантами блюд для гриля, которые одновременно и вкусные, и полезные, профессор называет:

курятину (особенно филе)

рыбу

морепродукты, в частности креветки

овощные шашлыки из разноцветных овощей

"Эти продукты богаты белком, содержат немного жира и дают длительное ощущение сытости. Простая замена халуми на курицу или креветки – и результат на весах не заставит себя ждать", – объясняет Джозеф.

Также специалист обращает внимание на то, как легко можно перебрать калории из-за заправки.

"Часто люди щедро поливают овощи или салаты оливковым маслом, думая, что это полезно. Но даже полезные жиры имеют высокую калорийность, и она быстро накапливается. То же касается сладких соусов, например терияки или сладкий чили – они могут превратить легкое блюдо в порцию на 600 ккал", – добавляет Джозеф.

Профессор Джозеф заключает: не обязательно отказываться от барбекю – достаточно делать сознательный выбор.

"Пусть ваше блюдо будет свежим, ароматным и легким. Не отягощайте его жирными ингредиентами или калорийными соусами – и тогда вы сможете совместить удовольствие с пользой для здоровья", – подчеркнул профессор.

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