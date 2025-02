Куриное мясо: как тело реагирует на регулярное употребление этого продукта

Куриное мясо — это базовый продукт в рационе, регулярное употребление которого может положительно повлиять на здоровье благодаря высокому содержанию белка, способствующего росту мышц и восстановлению тканей. Кроме того, курица также является хорошим источником витаминов группы B, которые поддерживают энергию и здоровье нервной системы.

Тем не менее, если употреблять ее слишком часто или в большом количестве, это может привести к чрезмерному потреблению насыщенных жиров, что негативно скажется на сердечно-сосудистой системе. Что произойдет с телом, если употреблять курицу регулярно, рассказали в Eat This, Not That.

Похудение

Употребляйте курицу ежедневно, чтобы почувствовать сытость как можно дольше и избежать переедания. Она прекрасно насыщает и стабилизирует уровень инсулина, как говядина или свинина. Замените жирное мясо и обработанные продукты курятиной, чтобы снизить калории и уменьшить тягу к углеводам.

Набор веса

Хотя диеты с большим количеством углеводов и высоким содержанием белка помогают похудеть, однако чрезмерное потребление курицы может привести к набору веса. Если ваш рацион превышает 20% белка, особенно животного происхождения, ваше тело может хранить лишний белок в виде жира. А потому, сбалансируйте потребление белка, чтобы избежать его избытка.

Наращивание мышц

Для наращивания мышц важно потреблять достаточно белка. Курица является его отличным источником, поскольку содержит лейцин, который способствует синтезу мышечного белка. Для оптимальных результатов потребляйте 1,6 г белка на каждый килограмм массы тела — для человека весом 70 кг это примерно 115 г белка в день, что равно трем куриным грудкам по 100 г каждая.

Избыток жира

Если вы попытаетесь заменить красное мясо на курицу, помните, что жирность птицы, особенно выращенной на фабричных фермах, может быть значительно выше. Порция курицы весом 115 г может содержать до 17 г жира, из которых 5 г приходится на насыщенные.

Чрезмерное поступление натрия

Если вы любите курицу, но не имеете времени на ее приготовление, вполне вероятно, что вы выберете готовые альтернативы из ресторанов или сервисов доставки. Однако такая пища часто содержит много соли, что провоцирует риски для здоровья сосудов и сердца. Чтобы избежать потери времени и обеспечить наличие курицы в рационе, готовьте ее заранее с запасом на неделю.

Сердечно-сосудистые заболевания

Употребление обработанного красного мяса, например колбас или сосисок, может повышать риск сердечных заболеваний. Даже регулярное потребление двух порций красного мяса или птицы еженедельно может увеличить вероятность проблем с сердцем на 3-7%. Поэтому, для здоровья сердца, старайтесь ограничивать количество таких продуктов в рационе.

Пищевое отравление

Чтобы избежать пищевого отравления, будьте внимательны при приготовлении курицы. В частности, не мойте сырое мясо, чтобы не распространить бактерии, используйте отдельные доски и ножи, а после приготовления обязательно мойте руки и посуду. Кроме того, для безопасности убедитесь, что курица достигла внутренней температуры 75°C.

Запор

Высокое содержание белка в рационе, особенно без достаточного количества клетчатки, может вызвать запоры. Чтобы избежать этого, добавляйте в блюда больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых. Также не забывайте пить больше воды, поскольку это важно для нормализации пищеварительной системы.

Риск развития рака

Потребление курицы может повышать риск развития рака, в частности меланомы, рака простаты и неходжкинской лимфомы. Исследование из Оксфордского университета, которое длилось 8 лет, показало, что связь между курятиной и риском этих заболеваний существует, а потому стоит ограничивать её употребление.

Чувство вины

Чтобы уменьшить свое влияние на окружающую среду, попробуйте сократить потребление мяса. Ознакомьтесь с такими документальными фильмами, как "Food Inc." или "Eating Animals", чтобы лучше ознакомиться с последствиями птицеводства.

Сокращение продолжительности жизни

Употребление жареной пищи, в частности курицы, может увеличить риск сердечных заболеваний и ожирения. Исследования показали, что женщины, которые ежедневно потребляли такую пищу, имели на 12-13% более высокий риск смерти от сердечных болезней и других причин. Таким образом, для здоровья сердца лучше выбирать более здоровые методы приготовления пищи.

