Лайфаки для игры в пикбол: как усовершенствовать свои навыки

Пиклбол — это отличная игра для поддержания гибкости, здоровья и веса. Она укрепляет сердце, ноги, стопы и мышцы, снижает риск остеопороза и диабета, а также улучшает умственную активность и помогает уменьшить стресс.

Перед этой игрой как при любой активности, следует выполнить разминку, чтобы подготовить организм к физическим нагрузкам. Как это сделать и какие упражнения улучшают игру в пиклбол, рассказали в Eat This, Not That.

Разогрев

Разминка важна для активации мышц, повышения температуры тела и улучшения кровообращения, что помогает повысить выносливость и снизить риск травм. Она также готовит ваше сердце к активности и способствует лучшему переносу кислорода. Во время игры сохраняйте темп, правильно выполняйте движения и не забывайте о гидратации и пополнении электролитов для лучшей эффективности. Выполняя эти советы, вы сможете улучшить свою игру в пиклбол.

Казацкие приседания

Займите широкую стойку, слегка вывернув ноги. Поддерживайте грудь высоко и перемещайте тело в одну сторону, выпрямляя заднюю ногу. Растяните внутреннюю часть бедра и, проходя через палец ноги, переходите к другой стороне, увеличивая амплитуду с каждым повторением. Выполните по 10 повторений на каждую ногу.

Круговые вращения плечами

Растяните руки в стороны и сделайте несколько оборотов плечами. Выполните движения против часовой стрелки, затем по часовой и завершите кругами вверх и вниз. Выполните 10 повторов в каждом направлении.

Выпады при ходьбе с весом тела

Эти выпады с весом тела прекрасно готовят к движению. Для выполнения сделайте большой шаг вперед, крепко поставьте ногу, опуститесь, пока заднее колено не коснется земли, а затем переступите другой ногой. Выполните 10 повторений каждой ногой.

