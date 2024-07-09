Лечебные свойства ромашки: когда она поможет

Ромашка на протяжении веков используется в лечебных целях, в частности при болях в желудке, диарее или бессоннице. Как правило, ее готовят как чай.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что ромашка полезна для здоровья человека.

Уменьшение тревоги

Ромашка оказывает успокаивающий эффект, она может уменьшить умеренные или тяжелые симптомы тревожного расстройства.

Помощь при расстройстве желудка

Чай из ромашки может помочь при диарее и коликах у младенцев.

Борьба с диабетом и контроль сахара в крови

Ромашка может помочь тем, кто имеет диабет или хочет контролировать уровень сахара в крови.

Помощь при раке

Ромашка помогает лечить рак. Согласно одному исследованию, ромашковый чай предотвращает рак щитовидной железы и другие заболевания.

Также ромашка обладает антиоксидантными свойствами, которые полезны при лечении рака. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые вызывают повреждение клеток в организме и могут привести или усугубить такие заболевания как рак. Более того, ромашку можно использовать для лечения язв во рту.

Противовоспалительные свойства

Ромашка успокаивает поврежденную кожу благодаря противовоспалительным свойствам. Она особенно полезна при экземе. Также ромашка помогает при лечении обычных ран, кровоподтеков, ожогов.

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