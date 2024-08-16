Лечебный метод, который может способствовать потере веса
Медики из Канады в журнале Canadian Medical Association Journal предложили новый подход к лечению ожирения. Таким образом, вместо стандартных советов "ешь меньше, двигайся больше" они советуют обратить внимание на основные причины ожирения.
Хотя подсчет калорий может помочь в краткосрочной перспективе, однако такая стратегия может не подойти некоторым людям, поэтому есть потребность в полном изменении подхода к потере веса. В чем суть нового метода, рассказали в Eat This, Not That.
Быстрые диеты не эффективны в долгосрочной перспективе
Быстрые диеты не обеспечивают долгосрочных результатов, поскольку отсутствуют научные доказательства их эффективности в длительной перспективе. Для стойкого результата важно найти сбалансированный подход к питанию. Однако следует отметить, что в этом случае не следует полагаться только на силу воли, поскольку она может иметь свои пределы, поэтому лучше искать другие способы поддержания веса.
Как происходит процесс лечения
- Определение ожирения как хроническое заболевание и разрешение от пациента на беспристрастное лечение.
- Оценка ожирения из-за измерений, выявления основных причин, осложнений и барьеров.
- Обсуждение основных вариантов лечения, включая терапию, диету и психологическую поддержку.
- Согласование с пациентом – целые терапии.
- Постоянное взаимодействие с пациентом через наблюдение и повторную оценку.
Терапия для контроля веса
Врачи должны учитывать индивидуальные особенности каждого пациента при планировании похудения и борьбы с ожирением. Важно пропагандировать здоровое питание и психическое здоровье, сосредотачивая внимание на сбалансированном рационе и регулярной физической активности. Каждый пациент извлечет пользу от здорового образа жизни, даже если это просто ежедневная 30-минутная прогулка. Также врачи должны работать над тем, чтобы эти здоровые привычки стали устойчивыми в долгосрочной перспективе.
Как указано в руководствах: "Похудение и поддержание веса требуют длительного снижения потребления калорий. Длительное соблюдение здорового режима питания, персонализированного в соответствии с индивидуальными ценностями и предпочтениями, с удовлетворением потребностей в питании и достижением целей лечения, является важным элементом управления здоровьем и весом". ".
Сосредоточьтесь на долговременном изменении привычек и преодолении причин ожирения, а не на быстром похудении. Это поможет добиться стабильного и устойчивого снижения веса.
Преимущества изменения мышления
Быстрые 14-дневные диеты могут быть привлекательными, но не позволяют реализовать постоянные изменения в привычках. Для устойчивой потери веса важны длительные изменения в поведении и формировании новых привычек.
В руководствах исследования отмечено: "Все вмешательства в сфере здравоохранения, такие как стратегии здорового питания и физической активности, соблюдение медикаментозной терапии или подходы к подготовке и проведению хирургических операций, основываются на изменениях в поведении. Психологические и поведенческие вмешательства - это "как" изменения. Они дают возможность врачу направлять пациента к рекомендуемому поведению, которое может быть стойким в течение длительного времени".
Таким образом, врачи не просто советуют есть меньше и больше двигаться, а помогают пациентам изменять мышление и поведение. Они рекомендуют устойчивые изменения и могут предложить психологическую терапию для преодоления причин ожирения. Поскольку ожирение зависит от генетики, метаболизма, поведения и среды, канадские медики сосредоточены на комплексном подходе, включая ментальные и психологические изменения.
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