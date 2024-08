Лечебный метод, который может способствовать потере веса

Медики из Канады в журнале Canadian Medical Association Journal предложили новый подход к лечению ожирения. Таким образом, вместо стандартных советов "ешь меньше, двигайся больше" они советуют обратить внимание на основные причины ожирения.

Хотя подсчет калорий может помочь в краткосрочной перспективе, однако такая стратегия может не подойти некоторым людям, поэтому есть потребность в полном изменении подхода к потере веса. В чем суть нового метода, рассказали в Eat This, Not That.

Быстрые диеты не эффективны в долгосрочной перспективе

Быстрые диеты не обеспечивают долгосрочных результатов, поскольку отсутствуют научные доказательства их эффективности в длительной перспективе. Для стойкого результата важно найти сбалансированный подход к питанию. Однако следует отметить, что в этом случае не следует полагаться только на силу воли, поскольку она может иметь свои пределы, поэтому лучше искать другие способы поддержания веса.

Как происходит процесс лечения

Определение ожирения как хроническое заболевание и разрешение от пациента на беспристрастное лечение. Оценка ожирения из-за измерений, выявления основных причин, осложнений и барьеров. Обсуждение основных вариантов лечения, включая терапию, диету и психологическую поддержку. Согласование с пациентом – целые терапии. Постоянное взаимодействие с пациентом через наблюдение и повторную оценку.

Терапия для контроля веса

Врачи должны учитывать индивидуальные особенности каждого пациента при планировании похудения и борьбы с ожирением. Важно пропагандировать здоровое питание и психическое здоровье, сосредотачивая внимание на сбалансированном рационе и регулярной физической активности. Каждый пациент извлечет пользу от здорового образа жизни, даже если это просто ежедневная 30-минутная прогулка. Также врачи должны работать над тем, чтобы эти здоровые привычки стали устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Как указано в руководствах: "Похудение и поддержание веса требуют длительного снижения потребления калорий. Длительное соблюдение здорового режима питания, персонализированного в соответствии с индивидуальными ценностями и предпочтениями, с удовлетворением потребностей в питании и достижением целей лечения, является важным элементом управления здоровьем и весом". ".

Сосредоточьтесь на долговременном изменении привычек и преодолении причин ожирения, а не на быстром похудении. Это поможет добиться стабильного и устойчивого снижения веса.

Преимущества изменения мышления

Быстрые 14-дневные диеты могут быть привлекательными, но не позволяют реализовать постоянные изменения в привычках. Для устойчивой потери веса важны длительные изменения в поведении и формировании новых привычек.

В руководствах исследования отмечено: "Все вмешательства в сфере здравоохранения, такие как стратегии здорового питания и физической активности, соблюдение медикаментозной терапии или подходы к подготовке и проведению хирургических операций, основываются на изменениях в поведении. Психологические и поведенческие вмешательства - это "как" изменения. Они дают возможность врачу направлять пациента к рекомендуемому поведению, которое может быть стойким в течение длительного времени".

Таким образом, врачи не просто советуют есть меньше и больше двигаться, а помогают пациентам изменять мышление и поведение. Они рекомендуют устойчивые изменения и могут предложить психологическую терапию для преодоления причин ожирения. Поскольку ожирение зависит от генетики, метаболизма, поведения и среды, канадские медики сосредоточены на комплексном подходе, включая ментальные и психологические изменения.

