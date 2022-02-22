Лечение смехом: инновационный метод для здоровья и долголетия

Смех – одна из естественных реакций человеческого организма, без которой сложно представить нашу жизнь. Однако когда речь идет о нарушениях в работе организма или серьезных заболеваниях людям обычно не до шуток. А зря. Ведь хотя смех и не может полностью вылечить ваши недуги, но способен улучшать настроение, укреплять иммунитет, уменьшать стресс и утолять боль.

Смех высвобождает эндорфины – гормоны, вызывающие эйфорию. Такими выводами поделилась с изданием Northwestern Medicine невролог, доктор медицинских наук Дэнни Бега.

О положительном влиянии смеха в медицине специалисты говорят не просто так. В 2016 году 40 пациентов с болезнью Паркинсона посетили группу поддержки больницы с участием актеров. Этот визит положил начало 12-недельному исследованию, после которого были проанализированы изменения в состоянии некоторых лиц.

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Врач Бега утверждает, что комедия-импровизация способствовала развитию концентрации, улучшила общение, снизила стресс и способствовала принятию и сочувствию, в то время как все эти проблемы в значительной степени влияют на повседневную деятельность людей с болезнью Паркинсона.

Ученые уверяют, что смех полезен для любого человека. К основным его преимуществам относят:

снижение стресса: смех влияет на выработку гормонов стресса;

укрепление иммунитета: во время смеха выводятся токсины и растет уровень лимфоцитов для борьбы с заболеваниями;

уменьшение боли: из-за высвобождения эндорфинов смех снижает болевые ощущения;

регулировка давления: смех нормализует кровяное давление в состоянии покоя и предотвращает сердечные недуги;

улучшение памяти: во время смеха увеличивается концентрация кислорода, что улучшает работу мозга, в том числе и память.

Хотя смех и не может быть лучшей и единственной линией терапии, он безусловно полезен для вашего здоровья и долголетия.

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