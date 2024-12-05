Ледяная ванна помогает сжигать жир: что говорит новое исследование

Погружение в ледяную воду не только модная тенденция, но и научно обоснованный способ укрепить здоровье. Холодотерапия помогает активизировать обмен веществ, улучшает чувствительность к инсулину и способствует сжиганию жира.

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Кроме того, этот метод снижает воспаление, повышает энергию и улучшает психическое состояние. Издание eatthis.com рассказывает, как холодная вода может повлиять на ваше тело и почему стоит попробовать эту практику.

По словам Healthline, спортсмены часто применяют хладотерапию для облегчения боли в мышцах после тренировок. Недавние исследования дополняют этот список еще одним преимуществом: ледяная ванна способствует сжиганию жира.

Анализ, опубликованный в International Journal of Circumpolar Health, охватил 104 научных работ, посвященных влиянию погружения в холодную воду (CWI) на организм. Как выяснилось, если ваша цель – снижение веса, этот метод действительно работает. По данным исследования, купание в холодной воде может снизить риск развития диабета. Холодотерапия повышает уровень гормона адипонектина, который вырабатывается жировыми клетками и помогает предотвратить резистентность к инсулину – состояние, при котором жировая ткань, мышцы и печень становятся менее чувствительными к этому гормону.

"Если регулярно подвергать организм воздействию холодной воды, а после этого давать ему время на восстановление, физиология становится более устойчивой, уменьшается базовое воспаление, характерное для людей с малоподвижным образом жизни, несбалансированным питанием или избыточным весом", – объясняет доктор Крис Минсон, эксперт по физиологии. , женского здоровья, терморегуляции и здоровья сердца из Университета Орегона.

Доктор Джеймс Б. Мерсер из Арктического университета Норвегии добавляет, что влияние холодной воды способствует сжиганию калорий, уменьшает стресс, улучшает иммунитет, ускоряет обмен веществ, облегчает депрессивные состояния, снижает воспаление и боль, помогает расширять социальные связи.

"Наши исследования подтверждают, что многие положительные эффекты, которые приписывают хладотерапии, имеют основу, в частности в контексте укрепления иммунной системы, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, повышения чувствительности к инсулину и улучшения психического здоровья", - отмечает доктор Мерсер.

Впрочем, следует помнить, что погружение в холодную воду влияет на кровообращение, частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что может создавать значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Поэтому перед тем как практиковать этот метод, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Если вы получите разрешение, будьте готовы к приятным изменениям в своем здоровье благодаря регулярным ледяным купаниям!

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