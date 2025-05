Легкие упражнения от дряблого живота: эффективная тренировка для похудения

Для уменьшения жира на животе требуется время и последовательность, но есть несколько привычек и упражнений, которые помогут вам достичь этой цели. Основные ингредиенты успеха — здоровая диета, дефицит калорий, кардио и силовые тренировки.

Чтобы эффективно сжигать жир на животе, фокусируйтесь на упражнениях со свободными весами, которые задействуют несколько групп мышц, а также постепенно увеличивайте вес или повторы, чтобы улучшить результаты. Как получить максимальную пользу от тренировок и какие упражнения подойдут даже начинающим, рассказали в Eat This, Not That.

Становая тяга в стиле сумо

Начните упражнение, расставив ноги шире плеч и держа гантели между ногами. Приседайте, пока вес не достигнет середины голени или ниже, держа грудь поднятой. Поднимайтесь через пятки и бедра, используя ягодицы и квадрицепсы. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Пресс Арнольда

Возьмите гантели, держа их на уровне плеч, ладонями к себе. Поднимая гантели над головой, отводите локти и ладони в сторону, надавливая вес вверх. Согните плечи в верхней точке, а затем вернитесь в исходное положение и повторите. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Раздельная стойка

Примите позицию, держа одну ногу спереди, а другую вытяните в сторону сзади. Возьмите гантель и держите ее на стороне вытянутой ноги. Наклонитесь вперед на 45 градусов, держа грудь высоко, и вытяните руку. Тяните гантель к бедрам, сжимая латы в конце, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений на одну сторону с обеих сторон.

Боковые выпады с гантелями

Держите пару гантелей, расставив ноги на ширине плеч. Держа грудь высоко, сделайте шаг в сторону, отводя бедра назад, позволяя ноге позади растягивать внутреннюю часть бедра. Вернитесь в исходное положение, используя пятку рабочей ноги, и сделайте шаг на другую сторону. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

