Легкие упражнения от дряблого живота: эффективная тренировка для похудения
Для уменьшения жира на животе требуется время и последовательность, но есть несколько привычек и упражнений, которые помогут вам достичь этой цели. Основные ингредиенты успеха — здоровая диета, дефицит калорий, кардио и силовые тренировки.
Чтобы эффективно сжигать жир на животе, фокусируйтесь на упражнениях со свободными весами, которые задействуют несколько групп мышц, а также постепенно увеличивайте вес или повторы, чтобы улучшить результаты. Как получить максимальную пользу от тренировок и какие упражнения подойдут даже начинающим, рассказали в Eat This, Not That.
Становая тяга в стиле сумо
Начните упражнение, расставив ноги шире плеч и держа гантели между ногами. Приседайте, пока вес не достигнет середины голени или ниже, держа грудь поднятой. Поднимайтесь через пятки и бедра, используя ягодицы и квадрицепсы. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Пресс Арнольда
Возьмите гантели, держа их на уровне плеч, ладонями к себе. Поднимая гантели над головой, отводите локти и ладони в сторону, надавливая вес вверх. Согните плечи в верхней точке, а затем вернитесь в исходное положение и повторите. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Раздельная стойка
Примите позицию, держа одну ногу спереди, а другую вытяните в сторону сзади. Возьмите гантель и держите ее на стороне вытянутой ноги. Наклонитесь вперед на 45 градусов, держа грудь высоко, и вытяните руку. Тяните гантель к бедрам, сжимая латы в конце, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений на одну сторону с обеих сторон.
Боковые выпады с гантелями
Держите пару гантелей, расставив ноги на ширине плеч. Держа грудь высоко, сделайте шаг в сторону, отводя бедра назад, позволяя ноге позади растягивать внутреннюю часть бедра. Вернитесь в исходное положение, используя пятку рабочей ноги, и сделайте шаг на другую сторону. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.
Ранее OBOZ.UA рассказал об эффективных упражнениях со свободным весом.
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