Лекарства от диабета снижают уровень сахара в крови: медики объяснили, как это работает
Ученые наконец выяснили механизм действия препарата от диабета метформина. Как оказалось, препарат изменяет содержание металлов в крови, что влияет на способность организма регулировать уровень глюкозы. Более того, благодаря этому метформин может быть эффективным против опухолей, воспаления и атеросклероза.
Метформин используют в качестве противодиабетического препарата более 60 лет, но несмотря на его длительное и широкое применение, механизм его действия остается не до конца изученным. Новое исследование метформина, которое провели японские ученые, обнародовал медицинский журнал BMJ Open Diabetes Research & Care.
Как действует препарат
В исследовании были вовлечены лица с диабетом 2 типа, которые получали метформин в течение не менее 6 месяцев. Сперва ученые заметили разницу в концентрации меди в сыворотке крови у тех, кто пользовался метформином, и тех, кто его не принимал. Сосредоточившись на этом, исследователи также зафиксировали различия в уровнях железа, цинка и витамина B12 в сыворотке крови.
У пациентов с сахарным диабетом из-за избыточного уровня глюкозы в крови обязательно растет и уровень меди в крови. Метформин оказался способным связывать медь и, таким образом, уменьшать ее уровень в крови.
Действительно ли это полезно
Вместе с медью метформин уменьшает уровень железа и меди в крови, одновременно повышая уровень цинка. При этом препарат не снижает уровень гомоцистеина, поэтому его положительное действие при диабете ученые связывают именно со снижением уровня железа и меди в крови.
Также благодаря этому метформин может быть эффективным против опухолей, воспаления и атеросклероза.
Однако ученые отмечают, что препарат слишком снижает уровни этих металлов у пациентов, принимающих метформин. По словам врачей, у всей группы, за которой следили ученые, после полугодия приема препарата была обнаружена значительная нехватка этих металлов.
А недостаток металлов и минералов в крови приводит к анемии.
Первый вывод исследователей довольно осторожный: пациентам, которые имеют анемию в дополнение к диабету, от метформина лучше отказаться.
