Лосось и его преимущества для здоровья: 7 причин добавить его в рацион

Лосось – это не только вкусная рыба, но мощный источник полезных веществ для вашего организма. Его потребление имеет ряд научно подтвержденных преимуществ, которые могут оказать положительное влияние на здоровье.

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От улучшения работы сердца до поддержания нормального уровня белка в организме – польза лосося достойна внимания. Издание eatthis.com объясняет основные научно обоснованные причины включить лосось в ваш рацион.

Прежде чем рассмотреть конкретные исследования о пользе лосося, давайте рассмотрим два основных вида этой рыбы, которые можно найти в магазинах: выращенный на фермах и выловленный в дикой природе. Лосось, выловленный в реках или океанах, отличается от фермерского, выращиваемого на специальных рыбных фермах. Хотя выращенный на фермах часто дешевле, оба вида обладают подобными пищевыми свойствами и могут приносить значительную пользу здоровью.

Лосось дает организму высококачественный белок

Если ваш рацион недостаточно богат белками, лосось может стать прекрасным источником этого важного питательного вещества. Белок необходим для уменьшения аппетита, поддержания метаболизма и развития мышц. Исследования в Annals of Nutrition & Metabolism рекомендуют получать от 20 до 30 г белка на один прием пищи.

Порция дикого лосося весом 85 г содержит около 21 г белка. Хотя и выращенный на фермах лосось содержит белок, в диком варианте его больше – до 21,6 г по сравнению с 17,3 г в фермерском.

Селен в лососе поддерживает работу щитовидной железы

Лосось – это отличный источник селена. Он покрывает около 70% дневной нормы этого принципиального микроэлемента. Селен необходим для нормальной работы щитовидной железы, а также преимущества для здоровья сердца и мозга.

Согласно данным Национального института здоровья, щитовидная железа имеет наибольшую концентрацию селена в организме. Дефицит этого минерала может привести к проблемам, таким как гипертиреоз, заболевание, связанное с избытком гормонов щитовидной железы.

Лосось богат витамином B12

Если вы когда-либо испытывали слабость или усталость, это может быть из-за дефицита витамина B12, важного для поддержания здоровья нервной системы и крови. Лосось – это отличный источник этого витамина, ведь порция весом 85 г содержит почти всю суточную норму B12, которая составляет 2,4 мкг.

Лосось улучшает здоровье сердца

Лосось – один из богатейших источников омега-3, в частности EPA и DHA, помогающих снижать уровень триглицеридов и повышающий уровень "хорошего" холестерина. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, являются одними из лучших жиров для поддержания сердечно-сосудистого здоровья.

Лосось уменьшает воспаление

Хроническое воспаление может быть причиной многих серьезных заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и хронические боли. Омега-3 жирные кислоты из лосося могут помочь снизить это воспаление, поддерживая здоровье организма.

Исследования показали, что EPA и DHA обладают мощным противовоспалительным эффектом, в частности у пациентов с ревматоидным артритом.

Лосось улучшает когнитивные функции

Жирные кислоты из рыбы, особенно омега-3, оказывают положительное влияние на здоровье мозга, замедляя старение когнитивных функций. Одно из исследований, проведенное среди людей старше 65 лет, показало, что регулярное потребление рыбы (более раза в неделю) улучшает память и умственные способности.

Лосось содержит мощный антиоксидант

Астаксантин – природный пигмент, дающий лососю его характерный розово-красный цвет. Этот антиоксидант обладает противовоспалительными свойствами и помогает снижать риск некоторых болезней, таких как рак и диабет.

Согласно исследованиям, астаксантин также может оказать положительный эффект на мужскую фертильность и улучшать качество спермы.

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