Лучшая диета для долгой жизни: в чем заключается и как ее соблюдать

У каждого из нас был момент, когда мы видим кого-то, кому за 90, энергичного, активного и счастливого, и думаем о себе: "В чем же его секрет?" Исследования показывают, что секрет продолжения нашей жизни заключается в таких вещах как крепкие отношения, цель и здоровое питание.

Итак, пока мы работаем над своими отношениями и жизненной мотивацией, узнаем, какая диета лучше всего подходит для долгой и здоровой жизни. Издание eatthis.com знает ответ, посмотрев на другие части света, где люди живут дольше всего.

По словам Лорен Харрис-Пинкус, магистра медицины и автора кулинарной книги "Все прямо перед диабетом", лучшей диетой для продления жизни №1 является диета "Голубая зона".

Что такое диета "Голубой зоны"?

"Диета "Голубой зоны" отражает рекомендации, основанные на диете и образе жизни дольше всего живущих людей в мире в 5 разных частях света", – говорит Пинкус.

Чтобы создать диету "Голубой зоны", Дэн Бюттнер, основатель проекта "Голубые зоны", исследовал пять частей света, в которых проживает наибольший процент долгожителей, то есть людей доживающих до 100 лет и более. Эти пять регионов: Лома-Линда в Калифорнии, Никоя в Коста-Рике, Сардиния в Италии, Икария в Греции и Окинава в Японии.

Как придерживаться этой диеты?

После исследований и времяпрепровождения в этих частях мира, проект "Голубые зоны" определил общие знаменатели между регионами, чтобы люди могли сами принять эти принципы.

"Точные продукты питания отличаются в зависимости от местных продуктов, доступных по всему миру", - говорит Пинкус. Но есть основные принципы, которые следует придерживаться.

Сделайте не менее 90% своего рациона растительным

Люди в голубых зонах получают большинство питательных веществ из овощей, фруктов, цельного зерна и орехов. "Эти продукты не только полны витаминов, минералов, антиоксидантов и фитохимических веществ, которые помогают предотвратить болезни, связанные с образом жизни, но также богаты клетчаткой, которая питает здоровый кишечник, помогает уменьшить воспаление, регулировать метаболизм и поддерживать нашу иммунную систему", – говорит Пинкус.

Ограничьте количество потребляемых продуктов животного происхождения

"В голубых зонах люди в среднем потребляют около 2 порций мяса 5 раз в месяц и потребляют рыбу менее 3 порций до трех раз в неделю", – отмечает Пинкус.

Пейте в основном воду с небольшим количеством кофе, чая и красного вина.

Ешьте цельнозерновой хлеб или хлеб на закваске, желательно с небольшим количеством ингредиентов.

Потребляйте в основном цельные, меньше обработанные продукты

"Люди в голубых зонах обычно готовят из цельных продуктов и редко используют искусственные консерванты", – говорит Пинкус.

Сведите к минимуму добавленный сахар

По словам Пинкус, "живущие в голубых зонах потребляют около 1/5 добавленного сахара, чем жители Северной Америки, примерно 7 чайных ложек против наших 22 чайных ложек в день".

Перекусывайте орехами

Орехи являются общим знаменателем в этих разных регионах, и многие люди в голубых зонах едят их каждый день.

Ешьте по крайней мере 1/2 стакана фасоли в день

"Они занимают центральное место в каждой диете долголетия в мире со сложными углеводами, клетчаткой и белком растительного происхождения", – говорит Пинкус.

Не забывайте о образе жизни

Тип пищи, которую мы едим, имеет жизненно важное значение для нашего здоровья, но необходимо также уделять внимание другим аспектам повседневной жизни.

"Люди в голубых зонах двигаются примерно каждые 20 минут, имеют крепкие социальные связи, мало времени проводят с электроникой и выполняют работу вручную на кухне или в саду", – добавляет Пинкус.

Ничего ужасного, если мы не можем принять все эти принципы сразу! Важно не то, что мы делаем все из этого списка, а то, чтобы мы посмотрели на потенциальные сферы, которые мы можем улучшить в своей жизни.

"Любое, что мы можем принять для улучшения качества нашего рациона и образа жизни, является полезным", - заключает Пинкус.

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