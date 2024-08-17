Лучшая диета после 50 лет: что говорят о ней диетологи

С возрастом важно найти такой способ питания, который будет не только доставлять удовольствие, но и помогать поддерживать здоровье. Однако, учитывая существующие сегодня многочисленные диеты, выбор правильной может стать непростой задачей.

Американская стандартная диета (SAD) считается одной из самых вредных для здорового старения. Однако, как утверждает диетолог Рейчел Дайкман, среди самых лучших диет для людей после 50 лет выделяется средиземноморская диета. Больше о ней пишет eatthis.com.

"Средиземноморская диета неизменно остается одной из самых полезных для общего здоровья и долголетия. Исследования подтверждают: чем дольше пожилые люди придерживаются этой диеты, тем больше шансов у них прожить дольше", – отмечает Дайкман.

Что же такое средиземноморская диета?

Истоки этой диеты берутся из таких стран, как Греция и Италия. "Средиземноморская диета – это не жесткая программа питания, а скорее модель употребления пищи, включающая в основном фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена", – объясняет Дайкман.

Кроме того, эта диета предполагает умеренное употребление морепродуктов, птиц, молочных продуктов и яиц. По словам диетолога, одним из ключевых отличий этой диеты от SAD является то, что красное мясо потребляется очень редко, а обработанные продукты и рафинированные углеводы максимально ограничиваются.

Клетчатка – важное преимущество

Одной из ценнейших характеристик средиземноморской диеты для людей старше 50 лет является высокое содержание клетчатки в цельных, необработанных продуктах.

"Клетчатка чрезвычайно важна для здорового питания, особенно в возрасте. Она помогает контролировать вес, сохраняет чувство сытости, способствует нормализации пищеварения, поддерживает здоровый микробиом кишечника, снижает уровень холестерина, защищает от рака толстой кишки и стабилизирует уровень сахара в крови", - говорит Дайкман.

Оливковое масло – секрет здорового старения

Оливковое масло, являющееся основным продуктом средиземноморской диеты, имеет множество преимуществ для здоровья в возрасте. Дайкман отмечает, что она богата мононенасыщенными жирами, которые полезны для сердца.

Кроме того, оливковое масло содержит полифенолы – растительные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Они помогают бороться со свободными радикалами, ускоряющими старение, и могут замедлять развитие болезней, связанных с возрастом, таких как сердечные заболевания, рак и нейродегенеративные болезни.

Диета может помочь женщинам после менопаузы

"Средиземноморская диета также уменьшает риск ожирения у женщин во время и после менопаузы", – добавляет диетолог Линдси ДеСото.

Согласно исследованию журнала Североамериканского общества менопаузы, ожирение во время менопаузы может повлечь за собой значительные проблемы со здоровьем, поэтому соблюдение средиземноморской диеты может помочь снизить эти риски.

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