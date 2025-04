Лучшая пища для профилактики рака молочной железы: о чем говорит наука

Рак молочной железы является одним из самых распространенных заболеваний среди женщин. Чтобы предотвратить его развитие, необходимо регулярно проходить обследование для своевременного выявления.

Видео дня

Кроме того, важно также внести некоторые изменения в рацион, в частности увеличив потребление продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, которые необходимы для снижения риска развития этого заболевания. Какие продукты могут улучшить здоровье и помочь предотвращать развитие рака молочной железы, рассказали в Eat This, Not That.

Потребление полиненасыщенных жирных кислот, в частности омега-3, может играть важную роль в снижении риска развития рака. В частности, омега-3 жирные кислоты обладают мощными противовоспалительными свойствами, которые могут снижать риск развития рака молочной железы.

Чтобы получать этот важный компонент, стоит изменить рацион, добавив в него больше фруктов, овощей, клетчатки и цельнозерновых продуктов. Кроме того, включайте в меню продукты такие, как семена льна, чиа, грецкие орехи и жирную рыбу, например лосось или скумбрию. При этом, следует ограничить употребление животных жиров и молочных продуктов с высоким содержанием жира.

В общем, жирные кислоты омега-3 лучше получать именно из пищи, а не добавок. Это позволит обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Однако, если добавки все же нужны, выбирайте проверенные продукты, которые не содержат в своем составе ртути.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты в рационе предотвращают развитие рака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.