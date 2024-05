Лучшая "супердобавка": как креатин поможет улучшить тренировку

Вы хотите оптимизировать свои тренировки? Из бесчисленного количества продуктов, обещающих улучшить результаты, найти идеальный вариант может быть сложно. Eatthis рассказал, почему креатин выделяется как лучшая "супердобавка" для роста мышц и облегчения обновления.

Где образуется

Креатин естественным образом образуется в поджелудочной железе, почках и печени. Он также содержится в продуктах, богатых белками, таких как моллюски, курица, рыба, свинина, говядина, молочные продукты и яйца, хотя и в меньшей степени.

Что делает креатин непревзойденной "супер добавкой"

Эксперты в один голос утверждают, что он безупречно подходит всем спортсменам. Креатин обеспечивает мышцы постоянным источником энергии, позволяющим проводить длительные и интенсивные тренировки.

"Особенно он полезен, когда вы занимаетесь тяжелой атлетикой и силовыми видами спорта, такими как борьба или футбол, ведь способствует быстрому притоку энергии и силы. Как следствие – увеличение мышечной массы", – объясняют диетологи Тамми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, члены Медицинского Экспертного Совета. Они также подчеркивают, что креатин может способствовать повышению уровня IGF-1, критически важного гормона для развития мышц.

Подтверждая важность креатина, Тайлер Рид, бакалавр наук, основатель PTPioneer.com, подчеркивает его свойства, повышающие работоспособность, подтвержденные многочисленными исследованиями. Он максимизирует поступление креатина фосфата в мышцы, стимулируя взрывную активность и силу. Кроме того, креатин обеспечивает быстрое восстановление после "микроразрывов", возникающих в мышечных волокнах во время тяжелой атлетики.

Выбирайте креатин в форме моногидрата

Выбор креатиновой добавки в форме моногидрата важен, как говорят специалисты The Nutrition Twins. Чтобы убедиться в качестве продукта, ищите этикетку NSF Certified for Sport, поскольку она подтверждает тщательные оценки на протяжении всего производственного процесса. Креатин Thorne's, бренда NSF Certified for Sport, получил высокую оценку The Nutrition Twins.

Согласно описанию продукта Thorne, их креатин не только способствует увеличению массы и силы мышц, но также улучшает когнитивные функции и работоспособность. Смешайте одну мерную ложку с 230 г воды или вашего любимого напитка за 30-90 минут до или после тренировки.

Хотя креатин в целом безопасен для потребления, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить какие-либо новые добавки в свой рацион. Защита здоровья всегда является главным приоритетом.

