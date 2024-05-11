Как улучшить здоровье с помощью винограда
Виноград обладает рядом преимуществ для организма человека. Этот фрукт является источником антиоксидантов, поэтому положительно влияет на здоровье.
Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, почему виноград следует добавить в свой рацион.
Польза винограда для здоровья:
Укрепление костей
Виноград является важным источником витамина К, кальция, магния и калия, способствующих укреплению костей и снижению риска переломов.
Повышение иммунитета
Содержащийся в винограде витамин C повышает иммунитет, а его антимикробные свойства помогают бороться с бактериями и вирусами.
Антиоксидантное действие
Содержание антиоксидантов, таких как кверцетин и полифенолы, защищает организм от нейродегенеративных заболеваний и поддерживает здоровье кишечника.
Улучшение сна
Мелатонина способствует качественному и длительному сну, что является ключевым для общего самочувствия. В то время как недостаток сна связан с определенными рисками, а именно диабетом, высоким артериальным давлением, ожирением и инсультом.
Защита сердечно-сосудистой системы
Ресвератрол, содержащийся во фрукте, снижает артериальное давление и предотвращает сердечные приступы и инсульты.
Воздействие на зрение
Лютеин и зеаксантин защищают глаза от дегенерации и катаракты. Также потребление винограда может повысить визуальный контраст, диапазон и снизить дискомфорт от бликов и ярких огней.
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