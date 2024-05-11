Как улучшить здоровье с помощью винограда

Виноград обладает рядом преимуществ для организма человека. Этот фрукт является источником антиоксидантов, поэтому положительно влияет на здоровье.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, почему виноград следует добавить в свой рацион.

Польза винограда для здоровья:

Укрепление костей

Виноград является важным источником витамина К, кальция, магния и калия, способствующих укреплению костей и снижению риска переломов.

Повышение иммунитета

Содержащийся в винограде витамин C повышает иммунитет, а его антимикробные свойства помогают бороться с бактериями и вирусами.

Антиоксидантное действие

Содержание антиоксидантов, таких как кверцетин и полифенолы, защищает организм от нейродегенеративных заболеваний и поддерживает здоровье кишечника.

Улучшение сна

Мелатонина способствует качественному и длительному сну, что является ключевым для общего самочувствия. В то время как недостаток сна связан с определенными рисками, а именно диабетом, высоким артериальным давлением, ожирением и инсультом.

Защита сердечно-сосудистой системы

Ресвератрол, содержащийся во фрукте, снижает артериальное давление и предотвращает сердечные приступы и инсульты.

Воздействие на зрение

Лютеин и зеаксантин защищают глаза от дегенерации и катаракты. Также потребление винограда может повысить визуальный контраст, диапазон и снизить дискомфорт от бликов и ярких огней.

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