Лучшая тренировка для формирования пресса: эти упражнения нужно выполнять ежедневно

Для достижения стройной талии и выразительного пресса важно придерживаться хорошо сбалансированной стратегии, которая включает правильное питание, режим сна и тренировки. В частности, для четкой линии талии и подтянутых мышц живота, добавьте в свой распорядок эффективные кардио и силовые упражнения.

В Eat This, Not That рассказали, какая тренировка объединяет научно обоснованные упражнения, которые укрепляют пресс и улучшают стабильность. Начните эту мощную программу, чтобы достичь своей цели.

Скручивания в планке

Станьте в положение планки, держа корпус напряженным. Поверните бедра вправо и подтяните правое колено к левому локтю, затем выполните то же самое в другую сторону. Чередуйте стороны, контролируя движение. Сделайте 3 подхода по 15 повторов на каждую сторону.

Велосипедные скручивания

Лежа на спине, заведите руки за голову и поднимите ноги над полом. Выполняйте велосипедное движение ногами, одновременно тянув локоть к противоположному колену. Держите пресс напряженным и не отрывайте поясницу от пола. Сделайте 3 подхода по 25 повторений (примерно по 12 на сторону).

Поднятие ног

Лежа на спине, положите руки под ягодицы для поддержки. Поднимите прямые ноги вверх к потолку, затем медленно опустите их почти до пола, не касаясь его. Держите пресс напряженным и не прогибайте спину. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Сотня

Лежа на спине, поднимите ноги под углом 45° и напрягите пресс. Начните быстро махать руками вверх-вниз, вдыхая на 5 счетов и выдыхая на 5. Одна серия — это 100 движений рук. Сделайте 3 подхода по 100 толчков.

Боковая планка с провисанием

Займите позицию боковой планки, держа корпус напряженным. Медленно опускайте бедра вниз, не касаясь земли, и поднимайте обратно. После 15 повторений смените сторону. Выполните 3 подхода по 15 раз на каждую сторону.

