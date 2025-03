10 упражнений для талии, которые укрепляют мышцы. Видео

Если вы хотите подчеркнуть талию и укрепить косые мышцы, добавьте в свой распорядок эффективные упражнения, которые помогут сделать средний отдел тела более четким, а корпус стабильным. Кроме того, косые мышцы важны не только для рельефа, но и для правильной осанки и для предотвращения травм.

Предлагаем ознакомиться с 10 упражнениями от Eat This, Not That, которые способны сжигать жир и сделать талию изящной. Выполняйте эти упражнения под разными углами, чтобы получить сильное и подтянутое ядро.

Перенос веса

Держите гантель или гирю одной рукой, удерживая спину прямой, а плечи стабильными. Пройдите 15-20 метров в вертикальном положении, контролируя движение и не наклоняясь в сторону. После этого переместите вес на другую сторону и вернитесь в исходную позицию. Выполните 3 подхода по 5-6 повторений с минутной паузой между раундами.

Официант

Держите гантель или гирю одной рукой, поднимите ее над головой и стабилизируйте. Пройдите 15-20 метров в вертикальном положении, контролируя движение, а затем переместите вес на другую сторону и пройдите обратно. Для удобства вы также можете поднимать гирю. Выполните 3 подхода по 5-6 повторений, с минутной паузой между ними.

Рубка дерева

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и обеими руками возьмите высокий тросовый шкив или ленту опоры. Держите руки прямыми, поверните туловище и перенесите вес с одной стороны на другую, имитируя движение рубки дров. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону, с минутной паузой между подходами.

Скручивание

Сядьте на пол, согните колени и поднимите ступни. Держа гирю или медицинский мяч, поворачивайте туловище из стороны в сторону, касаясь гири к полу. Выполните 3 подхода по 10-15 повторений в каждую сторону, с минутной паузой между подходами.

Отбрасывание мяча

Встаньте на ширине плеч, держа медицинский мяч на уровне талии. Встаньте лицом к стене, от которой будете отталкиваться. Поверните туловище от стены, перенесите вес на заднюю ногу, бросьте мяч к стене и поймайте его после отскока. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений в каждую сторону, с минутной паузой между подходами.

Дворники

Лягте на спину, вытянув руки в стороны. Поднимите ноги к потолку и опустите их в одну сторону, держа верхнюю часть тела на полу. Если не можете контролировать движение, согните колени на 90 градусов. Выполните 3 подхода по 10 повторений в каждую сторону, с минутной паузой между раундами.

Вращение Гало

Встаньте прямо, держа гантель или гирю обеими руками на уровне груди, так, будто вы держите руль. Плавно обведите вес вокруг головы, держа тело прямым, и вернитесь в исходное положение. Обведите вес 5-6 раз по часовой стрелке и столько же против часовой. Выполните 3 подхода с минутной паузой между ними.

Боковые наклоны стоя

Держите гантель или гирю в одной руке и встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Наклонитесь в сторону, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторений в каждую сторону, с минутной паузой между подходами.

Боковая планка

Лягте на бок, поставьте локоть прямо под плечом, а ноги сжатыми друг к другу. Поднимите бедра от пола, образуя прямую линию от головы до пяток. Задержитесь в этой позиции, не забывая о правильном дыхании. Выполните 4 раунда по 30 секунд с минутной паузой между подходами.

Асана "Птица-собака"

Встаньте на колени, одновременно вытягивая правую руку и левую ногу, держа тело прямым. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону, с минутной паузой между подходами.

