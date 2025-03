10 домашних упражнений, которые сжигают жир вокруг талии. Видео

Избавиться от лишних жировых отложений на талии можно и без спортзала. Однако для этого не обойтись без регулярных упражнений, правильной техники их выполнения и последовательности, которые в синергии помогут получить заметный результат.

В Eat This, Not That поделились 10 упражнениями для домашних тренировок, которые способны приблизить желаемый результат при минимальных усилиях. Добавьте эти простые движения в свой распорядок, чтобы ускорить похудение и эффективно скорректировать фигуру.

Скручивание

Скручивания отлично прорабатывают косые мышцы, помогая укрепить корпус и уменьшить жир на талии. Чтобы выполнить упражнение, сядьте, согните колени, поднимите ступни и удерживайте баланс. Наклонитесь назад с прямой спиной, соедините руки или возьмите вес. Поверните туловище вправо, коснувшись пола, вернитесь в центр и повторите влево. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений.

Велосипедные скручивания

Велосипедные скручивания укрепляют пресс и помогают убрать лишний жир с талии. А потому, включайте их в тренировку, чтобы подтянуть средний отдел тела. Для выполнения, лягте на спину, держите руки за головой, ноги подняты, а колени под углом 90°. Тяните локоть к противоположному колену, выпрямляя другую ногу. Чередуйте стороны, выполняя движения, будто крутите педали. Сделайте 3 подхода по 20-30 повторений.

Подъем бедер в боковой планке

Подъемы бедер в боковой планке укрепляют косые мышцы, помогая сформировать подтянутую талию. Чтобы выполнить упражнение, встаньте в боковую планку, опираясь на локоть, а тело держите ровным. Опустите бедро, коснитесь земли и поднимите вверх, напрягая косые мышцы. Контролируйте корпус, не прогибая спину. Выполните 10-12 повторений на каждую сторону в 3 подходах.

Планка с провалами бедра

Это упражнение укрепляет косые мышцы и помогает убрать лишние сантиметры с боков. Для этого, примите упор на предплечья, держа тело ровным. Опустите бедра вправо, почти касаясь земли, а затем вернитесь в центр и повторите влево. Чередуйте стороны, контролируя движение и выполните 3 подхода по 10-12 раз на каждую сторону.

Альпинисты

Скалолазание — это эффективное упражнение, которое прорабатывает все тело, улучшает кардионагрузку и воздействует на косые мышцы, помогая уменьшить любовные ручки. Для его выполнения, примите положение высокой планки, держа руки под плечами. Поочередно подтягивайте колени к груди в быстром темпе, удерживая корпус напряженным. Следите, чтобы бедра оставались стабильными и выполняйте упражнение 30-60 секунд в 3 подходах.

Коси скручивания стоя

Для укрепления косых мышц и улучшения формы талии попробуйте упражнение с поднятием колена к локтю. Так, стоя с руками за головой, поднимите правое колено к правому локтю, сжимая бока, а затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений на каждую сторону.

Боковая планка и подтягивание на руках

Вытяжения из боковой планки укрепляют косые мышцы и улучшают стабильность кора, что помогает уменьшить видимость любовных ручек. Для выполнения лягте на бок, держа локтем под плечом. Двигайте верхней рукой под туловище, а затем обратно к потолку. Выполняйте 10-12 повторений с каждой стороны в 3 подходах.

Боковые скручивания стоя

Скручивания боков стоя укрепляет косые мышцы и помогает тонизировать бока живота. Чтобы их выполнить встаньте, поднимите колено до локтя, сжимая боковую часть талии и вернитесь в исходную позу. Сделайте 3 подхода по 15-20 повторений с каждой стороны для получения лучшего результата.

Велосипедные скручивания с разгибанием ног

Это эффективное упражнение для работы с косыми мышцами и улучшения стабильности тела. Оно поможет уменьшить жировые отложения на талии и сделает ее более рельефной. Для выполнения лягте на спину, поднимите ноги, согнув их под углом 90 градусов. Далее поочередно подтягивайте противоположные локоть и колено, выпрямляя другую ногу. Выполните по 20-30 повторений на каждую сторону в 3 подходах.

Скручивание бедер

Повороты бедер — это отличное упражнение для укрепления косых мышц и повышения стабильности ядра. Кроме того, оно помогает уменьшить любовные ручки, активируя мышцы в боковой зоне живота. Чтобы выполнить упражнение, сядьте на пол, поднимая ноги, держа спину прямой. Затем, поверните туловище влево и вправо, выполняя по 15-20 повторений с каждой стороны в 3 подходах.

