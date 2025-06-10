Лучше, чем пробежка: в NASA раскрыли секретный 'лайфхак' для быстрого похудения

В NASA раскрыли секретный "лайфхак" для быстрого похудения, это малоизвестная фитнес-техника прыжки на мини-батуте. Такая физическая нагрузка почти на 70% эффективнее чем получасовая пробежка.

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Во время упражнения люди прыгают выше и привлекают больше мышц чем во время обычных тренировок и таким образом сжигают калории. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам врача Майкла Азиза, который работает в одном из медицинских учреждений Нью-Йорка, дело не только в похудении.

"Прыжки на мини-батуте предлагают много преимуществ для здоровья, включая улучшение здоровья сердца, ускорение метаболизма и улучшение функции лимфатической системы", – пояснил он.

Упражнение способствует укреплению сердечной мышцы, что помогает снижать артериальное давление, уменьшает частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, улучшает циркуляцию крови и снабжение кислородом органов, а также ускоряет выведение токсинов и вредных продуктов обмена. Прыжки также улучшают выносливость и делают повседневную активность и тренировки более легкими, а со временем стимулируют обмен веществ.

В исследовании NASA ученые привлекли восьмерых молодых участников (в возрасте от 19 до 26 лет), которые ходили и бегали на беговой дорожке с разной скоростью, а также прыгали на батуте на разных высотах. Во время каждой активности исследователи отслеживали потребление кислорода, уровень ускорения и частоту сердечных сокращений.

Результаты показали, что при одинаковых показателях сердцебиения и кислородного потребления прыжки на батуте давали большую нагрузку на всё тело и эффективнее сжигали калории, чем бег.

"Это отлично подходит для тех, кому нужны кардиотренировки, но без истощения, как на беговой дорожке. Это также низкая нагрузка, поэтому это легче для суставов, чем езда на велосипеде и бег трусцой", – отметил доктор Азиз.

Тренировки обычно включают бег на месте, прыжки с отягощением, выпады в прыжке, отжимания и скручивания. Такие интенсивные упражнения эффективно сжигают калории.

Доктор Азиз рекомендует тем, кто только начинает восстанавливать форму, начинать с небольших нагрузок и постепенно их увеличивать. Высокоинтенсивные интервальные тренировки считаются самыми эффективными для продления жизни, что существенно превосходит эффекты обычных аэробных и анаэробных занятий.

Прыжки на мини–батуте также способствуют развитию координации и улучшают равновесие. Такие тренировки подходят даже людям с суставными болями или пожилым людям с артритом. В отличие от бега, который больше нагружает нижнюю часть тела, прыжки равномерно распределяют нагрузку по всему телу, уменьшая давление на суставы.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 упражнениях, которые изменят ваше тело к лучшему, ведь с возрастом мышцы постепенно теряют объем, метаболизм замедляется, а лишний жир портит форму.

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