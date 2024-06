Лучше не пить! Названы популярные напитки, которые могут навредить вашей печени

Вы, наверное, знаете, что одним из самых распространенных ядов является алкоголь и что пьющие люди имеют повышенный риск развития цирроза, печеночной недостаточности и рака печени.

Исследования показывают, что злоупотребление алкоголем может привести к тяжелым формам повреждения печени. Но не только алкоголь может оказать негативное влияние на этот важный орган. Вот напитки, которых следует избегать, пишет Eat This Not That.

Кола, пепси и другие сладкие газированные напитки.

Может ли употребление большого количества газировки ежедневно привести к увеличению веса? Конечно. Связан ли избыточный вес с жировой болезнью печени? Да. Неудивительно, что ваши пищевые привычки являются основной причиной развития метаболического синдрома, диабета 2 типа и неалкогольной жировой болезни печени. Все они связаны с западной схемой диеты, предполагающей увеличение потребления простых сахаров, таких как глюкоза и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. И наиболее резко это проявляется у детей.

Неалкогольная жировая болезнь печени является самым распространенным расстройством печени у детей и за последние 20 лет удвоилась, по данным Американского фонда печени. Исследователи предположили, что фруктоза и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы могут приводить к жировой инфильтрации печени, создавая неблагоприятный метаболический профиль.

Диетическая кола

Согласно данным исследователей в The Canadian Journal of Gastroenterology в 2008 году, фруктоза является не единственным фактором риска заболеваний печени. В исследовании принимали участие люди, регулярно употреблявшие кока-колу, диетическую кока-колу и сладкие фруктовые напитки. Это добавило к растущему количеству исследований, связывающих подслащенные напитки с жировой болезнью печени, но это исследование заметило несколько иное: 40% людей в исследовании пили диетическую колу, подслащенную аспартамом, а не сахаром или HFCS. Исследователи отмечают, что аспартам метаболизируется в печени с образованием химических веществ, включая метанол, которые нарушают работу митохондрий и способствуют накоплению жира.

Шоколадный коктейль в McDonald's

Шоколадный шейк – ваш любимый вариант с чизбургером и картофелем фри от McDonald's? Еще до того, как вы начнете подсчитывать жир и калории в гамбургере и картофеле фри, средний шоколадный коктейль содержит 81 г сахара и 16 г жира (18 г насыщенных) в своих 620 калориях. Сделайте это ради вашей печени, заказав несладкий холодный чай.

Ранее OBOZ .UA рассказывал о самых плохих закусках для вашей печени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.