Лучшие фитнес-трюки после 50 лет, которые укрепляют здоровье

С возрастом наш метаболизм замедляется, а уровень гормонов, таких как тестостерон, снижается, что может привести к потере мышечной массы и силы. Для борьбы с этими изменениями и поддержания общего здоровья необходимо добавить в свой график силовые тренировки и другие приемы, которые могут улучшить гибкость и выносливость.

В Eat This, Not That рассказали, какие трюки могут улучшить ваше здоровье и физическое состояние после 50 лет. Эти методы помогут вам сохранить быстрые мышечные волокна и улучшить подвижность, что является важными аспектами для поддержания формы с возрастом.

Отжимания на плио-боксе

Встаньте на несколько шагов от скамьи, положите на нее руки, удерживая тело в прямой линии от головы до ног. После чего, опустите тело вниз, сгибая локти, пока грудь не коснется скамьи и поднимитесь так, чтобы руки покинули скамью. Мягко приземлитесь руками на скамью и повторите движение. Выполните 8 повторений по 3 подхода.

Прыжки с приседанием

Встаньте, поставив ноги на ширине бедер, держа корпус напряженным. Быстро отведите руки назад, присядьте и прыгните. Взмахнув руками вперед, старайтесь подскочить как можно выше. Мягко приземлитесь в полуприсед, и снова прыгните. Выполните 10 повторений за 3 подхода.

Толчки саней

Начните с легкого веса: одна гиря 20,5 кг, если есть один слот, или две гири по 11,5 кг. Если вы новичок, держите санки за ручки, вытянув руки, и толкайте их на 20-40 метров в одну сторону, а затем обратно, держа тело под углом 45 градусов. Во время толкания не смотрите на землю. Отдохните в течение 2-5 минут перед следующим подходом. Выполните 3-5 подходов по 20-40 метров.

Спринт на велотренажере

Садитесь на велотренажер и установите таймер на 30 минут. Чередуйте интервалы максимальной мощности в течение 20-30 секунд с ровным темпом в течение 1 минуты, выполняя как можно больше таких циклов. Эти плиометрические упражнения и анаэробные спринты помогут вам улучшить физическую форму и повысить продолжительность жизни.

