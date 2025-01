9 фитнес-советов, которые помогут укрепить здоровье сердца

За жизнь сердце отбивает 2,5 миллиарда ударов, поэтому для поддержания его здоровья важно придерживаться полезных привычек, таких как сбалансированное питание, физические упражнения, отказ от курения и минимизация стресса. Регулярные упражнения укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и уровень кислорода в крови, что положительно влияет на общее здоровье.

Включение физических нагрузок в свой режим — это один из лучших способов поддержать сердце в хорошей форме. Какие упражнения могут в этом помочь, рассказали в Eat This, Not That.

Ежедневная активность

Ежедневная физическая активность, даже в небольших объемах, значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого можно парковаться подальше, ездить на велосипеде или дополнительно гулять с собакой. Если работаете дома, рассмотрите возможность покупки подкладки для ходьбы, беговой дорожки или использования утяжелителей, способствующих потере калорий.

Аэробные упражнения

Аэробные упражнения, такие как ходьба, езда на велосипеде, танцы или гребля, помогают снижать артериальное давление и улучшают уровень холестерина. Исследования показывают, что регулярное выполнение таких упражнений 3-5 раз в неделю в течение нескольких лет может существенно улучшить здоровье, в частности при сердечной недостаточности.

Силовые тренировки

Силовые тренировки важны для здоровья, поскольку они помогают наращивать мышечную массу и поддерживать независимость в повседневной жизни. Они также могут быть эффективнее кардио для защиты от сердечных болезней, снижая риск инсульта или сердечного приступа на 40-70% при занятиях менее часа в неделю. Кроме того, регулярные силовые тренировки улучшают уровень холестерина и помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Физические упражнения, которые борются со стрессом

Ежедневная физическая активность помогает уменьшить стресс и улучшить общее состояние здоровья. Стоит помнить, что стресс может привести к повышению давления и ухудшению внимания к собственному здоровью, что часто вызывает неправильное питание и чрезмерное потребление пищи или напитков. Регулярные тренировки помогают контролировать эти риски и улучшать общее самочувствие.

Контроль веса

Здоровый вес важно поддерживать для нормального функционирования сердца, поскольку избыточный вес повышает уровень холестерина, риск диабета и давление. Упражнения помогают не только похудеть, но и поддерживать достигнутый вес, если делать их регулярно, а потому они должны стать частью вашей повседневной жизни.

Прогулки

Чтобы укрепить сердце, необязательно ходить в тренажерный зал. Ежедневная прогулка — это эффективный и доступный способ поддерживать здоровье, не требующий специального снаряжения. Попробуйте ходить по 1 часу (примерно 6 км) ежедневно с другом или самостоятельно, во время прослушивания подкаста.

Вести фитнес-план

Не спешите достигать больших целей сразу. Начните с малого, постепенно увеличивая нагрузку. Например, начиная с одной минуты ходьбы в день, вы можете достичь часа ходьбы всего за 2 месяца, добавляя по минуте каждый день.

Понимать, что не существует "правильных" и "неправильных" упражнений

Не будьте слишком строгими к себе и просто наслаждайтесь любой физической активностью, которая вам нравится. Выбирайте велосипед, походы или йогу — главное, чтобы вам это приносило удовольствие. Вы можете сочетать разные виды деятельности для лучшего результата, но в этом случае важно само движение, чем то, как вы это делаете.

Сделайте из увлечения свою любимую тренировку

Свяжите любимые занятия с физическими упражнениями. Например, во время просмотра фильмов или спортивных событий используйте беговую дорожку или велотренажер. Если вы любите читать, слушайте аудиокнигу во время прогулок. То есть, сочетайте приятное с полезным и привыкайте к физической активности, как к части своей повседневной жизни.

