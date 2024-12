Шаги, укрепляющие сердце: сколько ходить, чтобы улучшить свое здоровье

Регулярные физические упражнения положительно влияют на сердце, снижая кровяное давление, помогая похудеть и уменьшить риск диабета. В частности, регулярная ходьба эффективно поддерживает мышечную массу и аэробную выносливость, что в свою очередь полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Также, регулярность таких упражнений снижает стресс и улучшает общее состояние организма, делая его сильнее и готовым к вызовам. Сколько именно необходимо выполнять такие упражнения, чтобы укрепить сердце, рассказали в Eat This, Not That.

Ученые Оксфордского университета изучали данные 90 211 взрослых из Биобанка Великобритании, в частности о физических упражнениях и их интенсивности. Они разделили участников по уровню еженедельной физической активности и типу нагрузки. Такой подход позволил определить, кто из добровольцев позже развивал болезни сердца, что помогло выявить связь между физической активностью и здоровьем этого органа.

Таким образом, анализ выявил, что люди, которые не занимались физическими упражнениями, имели вдвое более высокий риск сердечных заболеваний. Вместе с тем, те, кто прогуливался более двух часов в день и занимался физическими упражнениями хотя бы 50 минут в неделю, снижали этот риск до минимума.

Ученые подчеркивают, что это исследование не доказывает, что непосредственно прогулки и другие виды деятельности укрепляют сердце, однако подтверждает их связь с его здоровьем. Оно также показывает, что физическая активность средней и высокой интенсивности снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний без признаков порогового эффекта. Это свидетельствует, что больше физической активности всегда лучше для здоровья, чем его полное отсутствие.

