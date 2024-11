Сколько ходить, чтобы жить дольше: о чем говорит наука

По сравнению с медленным темпом, быстрая ходьба уменьшает боль и симптомы, связанные с заболеваниями периферических артерий. Согласно исследованию, которое было опубликовано в JAMA, скорость ходьбы играет важную роль в улучшении состояния пациентов с этими заболеваниями.

Видео дня

Для определения этого, ученые применяли стандартный тест шестиминутной ходьбы, который используют для оценки функциональной способности при различных болезнях, включая сердечную недостаточность и респираторные заболевания. Подробно о результатах исследования рассказали в Eat This, Not That.

Как пройти тест "шестиминутной ходьбы"

Тест шестиминутной ходьбы - это простое задание, которое предусматривает ходьбу на ровной поверхности в течение шести минут. Во время теста человек может корректировать темп и делать перерывы при необходимости, двигаясь вдоль обозначенного коридора. До и после теста проверяют пульс, артериальное давление и уровень кислорода.

Этот тест оценивает эффективность различных систем организма во время умеренных физических нагрузок, таких как сердечная, легочная, нервно-мышечная и другие. Важно, что человек выбирает интенсивность, с которой ему комфортно двигаться, не достигая максимальной физической усталости. Таким образом, тест помогает лучше понять уровень физической подготовки для повседневных активностей.

Как происходит оценка

Чтобы оценить физическую выносливость, исследователи измеряют пройденное расстояние. Согласно данным Американского колледжа ревматологии, "здоровые взрослые" обычно проходят от 400 до 700 метров.

Оценка может варьироваться в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Например, в исследованиях людей с хроническими заболеваниями легких повышение на 54 метра считается значительным улучшением, что соответствует критерию клинически значимого изменения для пожилых людей или лиц после инсульта.

Что является хорошей оценкой

Время пробега зависит от вашего возраста, пола и здоровья. 400 метров - это один круг на стандартном стадионе, а 700 метров - чуть менее двух кругов. Если вы взрослый, который способен пробежать 1-2 круга за 6 минут, это нормальный результат для здорового человека.

Преимущества ходьбы

Быстрая ходьба может значительно продлить жизнь. Те, кто проходит большее расстояние за 6 минут без остановок, обычно здоровее. Исследования показали, что 20 минут активной прогулки ежедневно снижают риск смерти на 30%. Таким образом, регулярная ходьба улучшает сердечно-сосудистую систему и физическую форму, увеличивая продолжительность жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как ускорить похудение благодаря ходьбе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.