Лучшие хлопья для людей с диабетом: рекомендация диетолога

Диабет требует внимательного подхода к питанию, особенно когда речь идет об углеводах. Многие популярные завтраки могут вызвать резкие колебания уровня сахара в крови, поэтому важно тщательно выбирать продукты.

Видео дня

Одним из самых противоречивых вариантов являются хлопья – одновременно удобные и потенциально вредные. Однако правильный выбор каши может сделать ее безопасной и полезной частью рациона даже для людей с диабетом, пишет eatthis.com.

Как отмечает диетолог Дейна Эллис Ханнес, существуют варианты, которые прекрасно подходят людям с диабетом. Она советует отдавать предпочтение несладким хлопьям из цельного зерна.

Лучший выбор хлопьев – несладкие

"Лучшими вариантами для людей с диабетом являются несладкие хлопья. Они обеспечивают большую порцию пищи, богаты цельным зерном, лучше насыщают и стабилизируют уровень глюкозы в крови", – говорит Ханнес.

Среди ее рекомендаций – измельченная пшеница, хлопья из отрубей, овсяные хлопья, а также несладкая овсянка традиционного приготовления.

Как сделать завтрак еще более полезным?

Ханнес также советует сочетать хлопья с добавками, которые помогают контролировать уровень сахара в крови. В частности, она говорит: "К хлопьям можно добавлять арахис или другие орехи. Они содержат белок и здоровые жиры, что позволяет на дольше сохранять сытость и сделать прием пищи более питательным".

Если хочется немного сладкого, эксперт рекомендует добавлять фрукты вместо рафинированного сахара: "Можно добавить немного подсластителя в умеренном количестве или, что еще лучше, горсть ягод – черники, клубники, малины, а также банан. Это придаст объема и сделает блюдо более питательным".

Выбирайте правильную жидкость к хлопьям

Еще один совет от Ханнес – обращать внимание на то, чем вы заливаете свои хлопья. Она объясняет: "Лучше выбирать несладкое растительное молоко, например, соевое, льняное или с гороховым белком. Коровье молоко содержит примерно 12 г углеводов в стакане (из-за лактозы), поэтому при замене его на растительное можно уменьшить потребление углеводов".

Сколько хлопьев можно есть?

На вопрос о порции, специалист отвечает: "Рекомендуемое количество зависит от возраста, веса, уровня физической активности, пола и, конечно, типа самих хлопьев. Несладкие хлопья из цельного зерна позволяют съесть больший объем пищи, поскольку в них меньше сахара, который занимает значительную часть "углеводного бюджета" на прием пищи".

Если вы имеете диабет, это не значит, что нужно полностью отказываться от хлопьев. Главное – делать правильный выбор: несладкие, богатые клетчаткой, дополненные белком, орехами или фруктами, и залитые растительным молоком. Такой завтрак будет не только вкусным, но и полезным для уровня глюкозы в крови.

Ранее OBOZ.UA писал, какая еда способствует появлению диабета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.