Лучшие и худшие диеты для здоровья сердца

Сердечно-сосудистое здоровье в значительной степени зависит от нашего образа жизни, и одним из ключевых факторов является питание. Правильно подобранная диета может укрепить сердце, снизить риск хронических заболеваний и улучшить общее самочувствие.

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В то же время, неправильный рацион может способствовать развитию гипертонии, повышенного уровня холестерина и ожирения. Издание eatthis.com рассказывает, какие диеты являются лучшими для сердца, а какие следует избегать.

"Диета оказывает огромное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Питание влияет на большинство контролируемых факторов риска сердечных заболеваний – от уровня холестерина и артериального давления до веса, физической активности и стресса", – отмечает Кейт Паттон, диетолог Института сердца и сосудов.

Топ-5 лучших диет для здоровья сердца

1. Диета DASH

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – "Диетический подход к остановке гипертонии") разработана для контроля АД, которое является основным фактором риска сердечных приступов и инсультов.

Этот план питания сосредотачивается на снижении потребления соли и насыщенных жиров, поощряя употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов, бобовых и нежирных молочных продуктов. Эти продукты богаты калием, магнием и кальцием – минералами, способствующими снижению АД.

"Калий помогает поддерживать стабильный сердечный ритм, магний способствует регуляции давления, а кальций также играет немаловажную роль в его нормализации", – объясняет диетолог Тоби Смитсон.

2. Противовоспалительная диета

Исследования свидетельствуют, что хроническое воспаление может способствовать развитию сердечных заболеваний, поскольку оно влечет за собой накопление холестериновых бляшек в сосудах.

Противовоспалительная диета ориентирована на употребление продуктов, уменьшающих воспалительные процессы, и ограничения усиливающих их. Она подразумевает богатый рацион фруктов и овощей, полезных жиров и сложных углеводов, а также минимизацию потребления красного мяса, простых углеводов и переработанных продуктов.

3. Средиземноморская диета

Этот стиль питания давно признан одним из самых лучших для сердца. Исследование, проведенное в Бостоне, показало, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.

"Рацион включает преимущественно растительную пищу, богатую клетчаткой, полезные жиры, орехи и бобовые, ограничивает употребление красного мяса и соли", - отмечает диетолог Максин Юнг.

4. Вегетарианская диета

Отказ от мяса или его минимизация может положительно влиять на уровень холестерина и снижать риск сердечных заболеваний. Вегетарианцы получают белок из растительных источников, таких как бобовые, орехи, тофу и темпе.

5. Диета с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка помогает снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать вес.

"Большинство людей потребляют менее половины рекомендуемой нормы клетчатки. Оптимальное количество – 25-30 граммов в день", – отмечает Юнг.

Топ-5 худших диет для сердца

1. Диета с высоким содержанием сахара

Избыток сахара связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и воспалительными процессами.

"Среднестатистический человек потребляет 17 чайных ложек добавленного сахара в день - это вдвое больше рекомендованной нормы", - объясняет Юнг.

2. "Стандартная американская диета"

Конечно, это не официальная диета – это информация о том, как питается средний взрослый человек в США. "Стандартная американская диета" – так ее называет Юнг. Она содержит слишком много сахара и мало клетчатки. Это способствует повышению уровня холестерина ЛПНП, нестабильному уровню сахара в крови и увеличению риска сердечных проблем.

3. Кетогенная диета

Кето-диета популярна для похудения, но ее долгосрочное влияние на сердечно-сосудистую систему до сих пор не выяснено.

"Мы еще не знаем всех последствий этой диеты, потому я не рекомендую ее для здоровья сердца", – отмечает Юнг.

4. Диета с высоким содержанием белка

Чрезмерное потребление белка, особенно из красного мяса, может повышать уровень холестерина и негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

"Высокопротеиновая диета может способствовать повышению уровня холестерина из-за большого количества насыщенных жиров", – объясняет Смитсон.

5. Любая неустойчивая диета

Диета, которой трудно придерживаться в долгосрочной перспективе, не принесет пользы.

"Лучше найти баланс и выбрать такой рацион, который будет полезен для сердца и удобен для вас", – советует Юнг.

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