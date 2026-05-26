Лучшие и худшие продукты для здоровья ротовой полости: мнение стоматологов

Здоровье зубов и десен зависит не только от регулярной чистки, но и от ежедневного рациона. Некоторые продукты помогают укреплять эмаль, бороться с бактериями и поддерживать свежее дыхание, тогда как другие постепенно разрушают зубы и провоцируют кариес.

Стоматологи отмечают, что правильное питание играет важную роль в уходе за полостью рта и даже может влиять на общее состояние организма. Эксперты назвали eatthis.com продукты, которые стоит чаще добавлять в меню, а также те, от которых лучше отказаться или хотя бы ограничить их потребление.

Продукты, которые поддерживают здоровье зубов и десен

Яйца

Яйца считаются одними из самых полезных продуктов для зубов. По словам стоматологов, они содержат кальций и витамин D, который помогает организму лучше усваивать фосфор. Именно эти вещества необходимы для крепкой зубной эмали и ее защиты от повреждений.

Йогурт

Натуральный йогурт без сахара также положительно влияет на ротовую полость. В нем есть кальций, белок и пробиотики, которые помогают уменьшить количество бактерий, вызывающих кариес.

Листовая зелень

Шпинат, брокколи и другая зелень богаты кальцием, фолиевой кислотой и витамином С. Эти компоненты помогают поддерживать здоровье десен, снижают риск воспаления и укрепляют ткани ротовой полости.

Хрустящие овощи и фрукты

Сырая морковь, сельдерей, огурцы, зеленый горошек или цветная капуста не только содержат полезные вещества, но и механически очищают зубы во время жевания.

"Хрустящие овощи обладают способностью естественным образом соскребать зубной налет", 0 объясняют стоматологи.

Такие продукты также реже оставляют пятна на эмали благодаря своей твердой текстуре.

Зеленый и черный чай

Чай содержит полифенолы, которые препятствуют активному размножению бактерий во рту и помогают бороться с зубным налетом. В то же время эксперты советуют после чая полоскать рот водой, ведь напиток может оставлять темный налет на эмали.

Орехи

Миндаль, кешью и арахис содержат фосфор и кальций, которые помогают укреплять зубы. Также в орехах есть натуральные жиры, которые способствуют защите эмали от бактерий и делают зубы менее уязвимыми к кариесу.

Вода

Лучший напиток для зубов 1 обычная вода. "Она помогает смыть остатки пищи после приема пищи", 2 отмечают специалисты.

Вода поддерживает нормальное увлажнение ротовой полости и способствует естественному очищению зубов.

Продукты, которые вредят зубам

Конфеты

Сладости остаются одним из главных факторов развития кариеса. Бактерии во рту перерабатывают сахар в кислоту, которая постепенно разрушает зубную эмаль.

Особенно опасными стоматологи называют кислые, липкие и твердые конфеты. Липкие лакомства надолго остаются на поверхности зубов, а твердые могут привести к трещинам и сколам.

Также проблемой могут стать сухофрукты и сладкие соки, поскольку натуральный сахар тоже способен повреждать зубы при длительном контакте с эмалью.

Газированные напитки

Сладкая газировка вредит зубам сразу по нескольким причинам. Она содержит много сахара и кислот, которые ослабляют эмаль и способствуют развитию кариеса. Газированные напитки также повышают кислотность во рту, что еще больше усиливает негативное влияние на зубы.

Белый хлеб и рафинированные углеводы

После пережевывания крахмал в белом хлебе быстро превращается в сахар. Во рту образуется липкая масса, которая застревает между зубами и создает благоприятные условия для кариеса. Специалисты советуют выбирать менее обработанные виды хлеба с более низким содержанием сахара.

Картофельные чипсы

Чипсы могут накапливаться между зубами и превращаться в налет. Кроме того, крахмал в их составе под действием ферментов во рту также превращается в кислоту, которая повреждает эмаль.

Кофе

Кофе способен оставлять темные пятна на зубах и пересушивать ротовую полость. Из-за недостатка слюны бактерии начинают активнее размножаться, что может вызвать неприятный запах изо рта.

Особенно вредными стоматологи считают сладкие добавки к кофе, ведь большое количество сахара дополнительно вредит эмали.

Лук и чеснок

Эти овощи часто становятся причиной стойкого неприятного запаха изо рта. Причина 3 серные соединения, которые после употребления попадают в кровь, а затем выделяются через легкие во время дыхания.

Хотя лук и чеснок не обязательно вредят зубам, запах может сохраняться даже после чистки зубов.

