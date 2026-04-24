Не после завтрака и не после кофе: врач раскрыл идеальный график чистки зубов

Правильный уход за зубами – это не только о регулярности, но и о своевременности. Многие люди уверены, что достаточно чистить зубы дважды в день, однако даже эта привычка может быть неэффективной, если выбран неудачный момент.

Стоматологи отмечают: время чистки непосредственно влияет на состояние эмали и риск развития кариеса. Поэтому привычный утренний и вечерний ритуал стоит пересмотреть, чтобы получить максимальную пользу для здоровья ротовой полости, пишет express.co.

Врач-стоматолог Мюррей Пратт объясняет, что время суток и интервал после еды или напитков имеют большое значение для эффективности гигиены. Он подчеркивает: "Большинство пациентов сосредотачиваются прежде всего на том, как часто они чистят зубы. Однако время чистки зубов может существенно влиять на то, насколько хорошо мы поддерживаем здоровье зубов и десен в течение дня".

Когда чистить зубы утром?

По словам врача, оптимальное время для утренней чистки – примерно 7:15 или сразу после пробуждения.

"Во время сна бактерии активно размножаются в ротовой полости. Именно поэтому утром многие чувствуют налет на зубах и неприятный запах. Чистка сразу после пробуждения помогает остановить этот процесс еще на начальном этапе", – добавляет стоматолог.

Иначе говоря, чем дольше вы остаетесь в постели после пробуждения, тем больше времени получают бактерии для размножения.

Утренняя чистка зубов пастой с фтором позволяет:

избавиться от бактерий и налета, накопившихся за ночь

освежить дыхание

уменьшить риск развития кариеса и проблем с деснами

Почему стоит чистить зубы до завтрака?

Многим кажется логичнее почистить зубы после еды, но специалисты советуют делать это наоборот. Да, вкус апельсинового сока после мяты может быть не самым приятным, но польза для зубов значительно важнее.

Врач объясняет: "Когда вы чистите зубы сразу утром, вы не только удаляете зубной налет. Вы также наносите защитный слой фтора на эмаль, прежде чем подвергать ее воздействию кислых или сладких продуктов и напитков".

Кроме того, чистка стимулирует выделение слюны, которая помогает нейтрализовать кислоты и способствует лучшему пищеварению. Если же после завтрака хочется свежести, лучше просто прополоскать рот водой или воспользоваться ополаскивателем.

Почему нельзя чистить зубы сразу после еды?

Чистка сразу после завтрака может навредить эмали, особенно если вы употребляли кислые или сладкие продукты. Такие популярные варианты, как соки, смузи, хлопья или тосты с джемом, временно делают эмаль более уязвимой.

Стоматолог предупреждает: "Если чистить зубы, когда эмаль еще размягчена, можно постепенно стирать ее поверхность. Это может происходить даже тогда, когда человек уверен, что хорошо ухаживает за зубами".

Лучше после еды выпить воды или воспользоваться ополаскивателем. Если же планируете чистить зубы, стоит подождать не менее 30-60 минут.

Вечерний уход за зубами

Что касается вечера, здесь правило простое: перед сном зубы должны быть максимально чистыми. "В идеале следует ложиться спать с максимально чистыми зубами, а не оставлять на них остатки пищи и сахара на несколько часов", – отмечает Пратт.

Вечерняя чистка должна быть завершающим этапом гигиены. После него не стоит ничего есть или пить, кроме воды. Ночью выработка слюны снижается, поэтому ротовая полость хуже защищается от кислот.

Почему не стоит чистить зубы после кофе?

Любителям кофе стоит запомнить: чистить зубы сразу после напитка – не лучшая идея. Кислоты, содержащиеся в кофе, могут повреждать эмаль, а щетка лишь усиливает этот эффект.

Как объясняет врач: "Целесообразно сделать короткий перерыв после кофе. В идеале, подождите 20-30 минут перед чисткой зубов. В течение этого времени полоскание водой может помочь разбавить кислотность и минимизировать появление пятен".

